"Роскосмос" сокращает штат центрального аппарата и зарплату менеджеров на 15-20% - Рогозин

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" сократили зарплаты топ-менеджмента и урезали центральный аппарат, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20 процентов раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации и до 15 чел со ста сокращается аппарат ОРКК (Объединенной ракетно-космической корпорации)", - сообщил Рогозин в Facebook в воскресенье.

"Деньги концентрируются исключительно на создание нового научно-технического задела", - заявил он.

В июне стало известно, что Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (Самара), одно из ключевых предприятий "Роскосмоса", уведомил службу занятости о сокращении 397 работников, говорилось в сообщении Минтруда Самарской области в твиттере.

Как пояснили тогда "Интерфаксу" в пресс-службе РКЦ "Прогресс", 397 человек - это общее количество сотрудников, которые уже уволились или должны быть уволены в первом полугодии, а также свободные вакансии.