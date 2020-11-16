Ховертрейны могли произвести революцию в транспорте еще полвека назад – но оказались не у дел

Ховертрейн

На днях пользователь Твиттера Ник Арвин поделился фотографиями трех необычных поездов, уже которое десятилетие ржавеющих в тупиках на задворках Колорадо. Специалисты идентифицировали их как Aerotrain от Rohr Industries, гусеничный левитирующий прототип Груммана и линейный индукционный локомотив AiResearch от компании Garrett. Почему эти революционные в свое время поезда так и не покорили железные дороги?

До середины прошлого века США были страной поездов, которые помогали американцам с комфортом перемещаться на огромные расстояния. Затем их вытеснили автомобили и сеть «интерстейтов» – протяженных автомагистралей. Чуть позже, с появлением технологии магнитной левитации (маглев), железнодорожники захотели взять реванш, пообещав стране перевозки с небывалой скоростью. Все три старых машины из твита Арвина воплощают разные подходы к реализации технологии «маглев» на практике.

Ховертрейн

Успехи инженеров были весьма впечатляющими – например, поезд Grumman TLRV уже в 1972 году с полезной нагрузкой в 7 тонн мог разгоняться до 500 км/ч. Он набирал крейсерскую скорость в 434 км/ч всего за 3 минуты, а топлива тратил меньше, чем обычный локомотив, за счет отсутствия трения в маглев-подвеске. Увы, у этих скоростных монстров быстро обнаружилась ахиллесова пята – чтобы безопасно проходить повороты, поездам приходилось замедляться до 140 км/ч. Простые расчеты показали, что при движении по существующим путям маглев-поезда будут постоянно тормозить и весь выигрыш от скорости исчезнет. Для такого транспорта нужны иные, длинные и прямые пути, которые пришлось бы строить с нуля, как это позже было реализовано в Японии и Китае. А в 70-е в США никто не захотел тратиться на переделку железных дорог, более того – и сегодня все проекты типа Hyperloop очень проблематично встроить в существующую инфраструктуру из-за финансовых препятствий.