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Лилипуты в Африке - Эстония

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Источник изображения: vpk-news.ru

На военной базе НАТО Тапа завершились учения Sleipnir-8, которые подвели черту под подготовкой очередного эстонского пехотного подразделения к отправке в Мали. На маневрах отрабатывались наиболее вероятные сценарии африканской миссии, пишет err.ee.

«Благодаря учениям личный состав, мужчины и женщины, получили представление о предстоящих задачах в Мали. Наша мотивация справиться с миссией, которую я считаю и без того высокой, выросла еще больше», - уверяет командир взвода эстонской армии BKN Estpla-8 младший лейтенант Каарел Аруоя.

В ходе итоговых учений Sleipnir-8 отрабатывались наиболее вероятные сценарии, которые предстоит отрабатывать эстонскому подразделению при выполнении зарубежной операции: охрана базы, патрулирование и действия в составе отряда быстрого реагирования. 

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Страны
Мали
Эстония
Проекты
NATO
Военные учения
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