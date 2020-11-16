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Интерфакс-АВН

Главы МИД РФ и Армении обсудили задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в Карабахе

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / МИД РФ

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Развертывание российских миротворцев в зоне карабахского конфликта обсудили главы МИД РФ и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян по телефону в воскресенье.

Министры обсудили ход выполнения Совместного заявления президентов Азербайджана, Армении и Российской Федерации от 9 ноября с.г., включая задачи, связанные с развертыванием российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта и обеспечением эффективного выполнения ими своего мандата", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Лавров подробно проинформировал Мнацаканяна о планах деятельности межведомственного центра гуманитарного реагирования, созданного в соответствии с указом президента РФ от 13 ноября.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Персоны
Лавров Сергей
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