Модернизированная тяжелая огнеметная система получит новые боеприпасы - Минобороны РФ

Москва. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Модернизированная тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепёк" получит новые реактивные снаряды и защиту от противотанковых средств, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"В рамках серийного производства предприятия промышленности выполняют работы по модернизации боевых машин тяжелой огнеметной системы ТОС-1А. В них будет повышена защищенность от противотанковых средств поражения, увеличена дальность и точность стрельбы, а также площадь поражения цели одним боеприпасом", - говорится в сообщении.

"За счет применения новых неуправляемых реактивных снарядов и современных прицельных и навигационных комплексов будет сокращена норма расходов боеприпасов и уменьшено время на подготовку и выполнение огневых задач", - сообщили в военном ведомстве.

"Солнцепек" действует в боевых порядках поддерживаемых войск с открытых и закрытых позиций. Цели уничтожаются при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом и дымозажигательном снаряжении.

О том, что российская промышленность ведет работы по модернизации стоящей на вооружении системы ТОС-1А, 13 ноября сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в интервью ведомственной газете "Красная звезда".

В том интервью Кириллов сказал, что испытания в войсках проходит новая тяжелая огнеметная система ТОС-2.

"Действительно, тяжёлая огнемётная система ТОС-2 - одно из новейших вооружений войск РХБ защиты. Первые образцы поступили в войска только в этом году, и в настоящее время проводится их опытная эксплуатация", - сообщил он.

ТОС-2 применялась российскими военными осенью в ходе стратегических маневров "Кавказ-2020", подтвердила предъявленные к ней требования, сказал Кириллов в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

"Решение по дальнейшему совершенствованию данного образца будет принято по результатам опытной эксплуатации в войсках", - сказал генерал.

В июне представитель госкорпорации "Ростех" сообщил "Интерфаксу", что новая тяжелая огнеметная система ТОС-2 ("Тосочка"), как ожидается, будет принята на вооружение.

"Система, в отличие от своих аналогов предыдущего поколения, передвигается на колесном шасси, а также стала более универсальной и автономной. В настоящее время завершаются испытания системы, после чего она будет принята на вооружение", - заявил собеседник "Интерфакса" из "Ростеха".

В открытом доступе отсутствует подробная информация о ТОС-2, однако ранее бывший генеральный директор концерна "Техмаш" Владимир Лепин сообщил о начале государственных испытаний "Тосочки", и отмечал, что она относится ко второму поколению подобных систем.

"Тяжелая огнеметная система "Тосочка" имеет улучшенные тактико-технические характеристики. И, в отличие от своего предшественника ТОС-1А "Солнцепек", выполнена на платформе колесного шасси", - отмечал Лепин.