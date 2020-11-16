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ТАСС

За год на орбите "Спектр-РГ" обнаружил 10 неизвестных галактик с активными ядрами

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Телескоп "Спектр-РГ"
Телескоп "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR German Aerospace Center/CC-BY 3.0 via Wikimedia Commons

Работа обсерватории "Спектр-РГ" позволила построить карты Вселенной с беспрецедентным разрешением, отметили в Роскосмосе

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ", работающая в 1,5 млн км от Земли, помогла обнаружить десять неизвестных ранее галактик с активными ядрами. Об этом рассказывается в видео, размещенном на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Как отмечается в сюжете, за год на орбите обсерваторией "Спектр-РГ" построены карты Вселенной с беспрецедентным разрешением. "За это время ученые обнаружили 10 абсолютно новых, ранее неизвестных галактик с активными ядрами - сверхмассивными черными дырами, которые в данный момент поглощают звезды, планеты и межзвездный газ", - говорится в видео.

В свою очередь завлабораторией экспериментальной астрофизики ИКИ РАН Сергей Сазонов отметил, что несколько недель назад с помощью обсерватории "Спектр-РГ" был открыт новый далекий квазар на красном смещении 5,5. "Такие квазары очень редкие, и вот мы открыли новый, сняли спектр этого объекта и померили его смещение. Мы понимаем, что этот далекий квазар - это огромная черная дыра с массой миллиард солнечных масс, которая очень активная", - отметил он.

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября прошлого года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в Центрах Дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

Это второй аппарат из линейки "Спектров", который занял место "Спектра-Р" (его миссия завершена) в статусе единственного российского научно-космического проекта. На его борту размещены два рентгеновских телескопа: российский ART-XC, который назван в честь создателя Михаила Павлинского. и германский eROSITA. Первый обзор неба был завершен в июне.

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Страны
Германия
Россия
Компании
ИКИ РАН
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
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