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Интерфакс-АВН

Исполняющий обязанности шефа Пентагона Миллер намерен завершить нынешние войны с участием США - СМИ

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Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США
Почетный караул у здания Пентагона, где расположена Штаб-квартира Министерства обороны США.
Источник изображения: © AP Photo / Jacquelyn Martin

Вашингтон. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности главы Минобороны США Кристофер Миллер направил сотрудникам Пентагона меморандум, в котором выразил желание окончить нынешние вооруженные конфликты с участием США, сообщает в субботу издание The Hill.

"Мы не народ вечной войны - это противоположность всему, за что мы выступаем и за что боролись наши предки. Все войны должны закончиться", - цитирует издание выдержки из меморандума.

"В то время как мы готовимся к будущему, мы остаемся привержены задаче борьбы с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России - ИФ), которая пришла на наши берега в 2001 году. Эта война не окончена", - отметил Миллер.

По его словам, США на пороге победы над "Аль-Каидой" и ее союзниками, однако американцам нельзя повторить предыдущую "стратегическую ошибку", упустив из виду перспективы окончания конфликта. Миллер пояснил, что наступает "критически важная фаза", когда США переходят от лидирующей роли в конфликте к "роли второго плана".

The Hill отмечает, что недавняя отставка с поста главы Пентагона Марка Эспера вызвала предположения, будто администрация президента США Дональда Трампа слишком поспешно пытается вывести контингент из Афганистана. Между тем, за отставкой Эспера последовали другие кадровые перестановки в Пентагоне.

Издание указывает, что Миллер назначил своим советником отставного полковника Дугласа Макгрегора, который неоднократно ранее выступал за прекращение участия США в конфликтах на Ближнем Востоке.

Между тем, на этой неделе бывший сотрудник Пентагона, сохранивший связи с нынешним руководством ведомства, заявил информационному бюллетеню США McClatchy Report, что Трамп хотел бы "обезглавить гражданское руководство Пентагона" с целью более активно использовать военных для отстаивания позиции, что именно он, Трамп, одержал победу на президентских выборах в США.

Ранее движение "Талибан" (запрещено в РФ) призвало кандидата на пост президента США Джо Байдена, объявившего о своей победе, сохранить приверженность подписанному сторонами соглашению в феврале этого года и вывести войска из Афганистана.

В конце февраля США и талибы подписали соглашение, согласно которому американский воинский контингент будет уменьшен до уровня в 8,6 тыс. человек за 135 дней. Затем в течение 14 месяцев США полностью выведут свои силы с афганской территории.

Это будет сделано только при условии, что талибы будут выполнять свою часть соглашения. В частности, от них ожидают активной борьбы против терроризма и диалога с Кабулом по урегулированию конфликта в стране.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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