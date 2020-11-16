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ТАСС

В ВМФ сообщили, что МРК "Одинцово" с ЗРПК "Панцирь" передадут флоту в конце ноября

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МРК "Одинцово" проекта 22800 у причала ССЗ "Пелла"
МРК "Одинцово" проекта 22800 у причала ССЗ "Пелла".
Источник изображения: topwar.ru

Главком ВМФ России Николай Евменов сообщил, что государственные испытания успешно завершены

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Государственные испытания малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 "Одинцово" - первого, оснащенного зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-М", успешно завершены . Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ВМФ.

"Государственные испытания МРК проекта 22800 "Одинцово" успешно завершены. "Одинцово" - это первый надводный корабль, оснащенный ЗРПК "Панцирь-М". Испытания морского варианта комплекса завершены. Все заложенные при проектировании корабля характеристики подтверждены в ходе ходовых и государственных испытаний МРК "Одинцово". В конце ноября будет проведена церемония приема МРК "Одинцово" в состав ВМФ и на нем будет поднят Андреевский флаг", - цитирует пресс-служба главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

МРК "Одинцово" проекта 22800 оснащен ударным комплексом "Калибр", зенитным комплексом "Панцирь-М", современными комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
22800 МРК
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