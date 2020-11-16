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Интерфакс-АВН

Вертолёт морской авиации ТОФ впервые выполнил полёты с палубы новейшего корвета

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Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" (заводской номер 2103), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 30.09.2020.
Источник изображения: Хабаровский край сегодня

Владивосток. 14 ноября. ИНТЕРФАКС - В Японском море продолжаются заводские ходовые испытания новейшего корвета "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", который до конца года войдёт в состав Тихоокеанского флота, сообщает в субботу пресс-служба ВВО.

"Сегодня в рамках программы испытаний в заливе Петра Великого корвет впервые принял на борт палубный противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ. Экипаж вертолёта выполнил 10 взлетов и посадок на палубу боевого корабля на стопе и на ходу", - говорится в сообщении.

Корвет "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" - серийный корвет проекта 20380. Проект корвета разработан в ОАО "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз".

Корабль предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций, говорится в сообщении.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ. Были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счёт архитектурной компоновки корпуса и надстройки, говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Ка-27ПЛ
Пётр Великий
Компании
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
20380 Корвет-1
ТОФ
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