Космонавты МКС выйдут в космос для проведения работ по подготовке к прибытию модуля "Наука" - NASA

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Два российских космонавта в среду, 18 ноября, выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для проведения подготовительных работ на ее внешней стороне перед прибытием нового научного модуля "Наука", сообщает в пятницу NASA.

"Командир 64-й экспедиции Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков российского космического агентства "Роскосмос" совершат выход в открытый космос с борта МКС из модуля "Поиск" на российском сегменте станции, который, как ожидается, продлится шесть часов", - говорится в сообщении.

При этом американский астронавт Кэтлин Рубинс поможет им облачиться в скафандры и будет следить за их работой, отметили в NASA.

По данным американского космического агентства, выход российских космонавтов с борта МКС начнется 18 ноября в районе 09:30 по времени Восточного побережья США (17:30 мск).

Это будет первый выход в космический вакуум с борта МКС для Рыжикова и Кудь-Сверчкова и 47-й по счету для российских космонавтов в целях установки оборудования и технического обслуживания станции. Всего за двадцатилетнюю историю станции члены экипажа МКС 232 раза выходили за ее борт. В 2020 было совершено восемь таких выходов, напоминает NASA.

В ходе выхода космонавты проверят герметичность люка модуля "Поиск", который будет использован впервые. Им также предстоит переустановить антенну со стыковочного модуля "Пирс", который отработал свой ресурс и в будущем будет отстыкован от МКС, на корпус модуля "Поиск".

"Пирс" будет заменен новым российским лабораторным модулем "Наука", который готовится к запуску на МКС с Байконура, указали в NASA.