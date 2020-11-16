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Интерфакс-АВН

Безопасность США под угрозой из-за нежелания Трампа делиться данными разведки - штаб Байдена

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - В команде кандидата демократов в президенты США Джо Байдена считают, что отказ президента страны Дональда Трампа предоставить доступ для штаба Байдена к разведывательным данным ставит под угрозу национальную безопасность страны.

"Каждый день отсутствие доступа к текущим секретным данным или тайной информации действительно ставит под угрозу интересы американского народа в том, что касается национальной безопасности", - приводит издание The Hill слова советника из команды Байдена Йоханнеса Абрахама.

"С каждым днем становится все более тревожным то, что наша группа национальной безопасности, избранный президент (Байден - ИФ) и вице-президент (Камала Харрис - ИФ) не имеют доступа к оценкам угроз, брифингам по вопросам разведки, оценкам в режиме реального времени для наших действий по всему миру... чтобы подготовиться к управлению. Важно, чтобы они имели доступ к этой информации", - заявила в свою очередь представитель команды Байдена Дженнифер Псаки.

Она также подчеркнула, что отсутствие необходимой информации повлияет и на разработку вакцины против коронавируса.

"Мы предпочли бы, чтобы новый президент и администрация имели доступ к текущей информации и планам в режиме реального времени", - отметила Псаки.

"Мы просто хотим получить доступ к разведывательной информации, оценкам угроз и текущей работе по COVID-19, чтобы мы могли подготовиться к управлению (страной - ИФ), объединить американский народ и взять эпидемию под контроль", - добавила она.

В администрации Трампа ранее объявили, что пока Джо Байден не будет официально объявлен новым президентам США, тот не получит доступа к секретным данным.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее в ноябре. Однако на основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

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