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Интерфакс-АВН

Размер трещины в российском сегменте МКС составляет около 4,5 сантиметров - "Роскосмос"

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Модуль "Звезда" МКС
Модуль "Звезда" МКС.
Источник изображения: © NASA

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Размер трещины, через которую, предположительно, уходит кислород с Международной космической станции (МКС), по уточненным данным, составляет около 4,5 сантиметров, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

"Экипаж МКС, следуя рекомендациям специалистов Главной оперативной группы управления РС МКС продолжает исследование трещины в модуле Звезда, сбрасывая на Землю полученные данные. По докладу экипажа размер трещины составляет около 4,5 см", - сказал представитель пресс-службы.

Он также уточнил, что экипажу и станции ничего не угрожает.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. 24 августа гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами.

К настоящему времени место утечки воздуха, которое удалось найти благодаря чайным пакетикам, изолировано временными средствами.

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Рогозин Дмитрий
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