The New York Times (США): это вторжение? Американские суда столкнулись с российской агрессией у берегов Аляски

Газета жалуется на инциденты между рыболовными судами из США и кораблями ВМС РФ у берегов Аляски. А ведь совсем недавно планировалось сделать из зоны Берингова пролива регион мирного сотрудничества. Россия не отказывалась от этих планов, но, к сожалению, СМИ США давно нагнетают страхи по поводу активности России в медленно тающей Арктике.

Россия в этом году все чаще совершает провокационные действия в северной части Тихого океана, преследуя рыболовов в водах США и отправляя бомбардировщики к берегам Аляски.

Анкоридж - Экипаж "Бристольского лидера" ставил сеть для лова трески в американском районе рыбного промысла в Беринговом море, когда затрещала рация, и рыбаки услышали голос, который начал подавать команды. Судно в опасности, услышали они, и им надо уходить.

Это предупреждение на смеси русского и английского с сильным акцентом прозвучало с самолета, который летал у них над головами. Голос звучал все настойчивее и требовательнее: "Рядом находится подводная лодка. Покиньте этот район".

Другие рыболовецкие суда, находившиеся в открытом море на расстоянии 100 миль друг от друга, получали такие же предостережения. Ошеломленный капитан траулера "Вестерален" Стив Эллиот стоял на палубе, глядя, как к нему приближаются три российских корабля, которые стали отдавать ему свои приказы. Капитан судна "Блю Норт" Дэвид Андерсон, услышав команды с российского самолета, связался с береговой охраной США и спросил, как ему защитить свой экипаж из 27 человек.

"Это было страшно, если не сказать больше, - вспоминал капитан Андерсон. - Береговая охрана ответила: просто сделайте то, что они говорят".

Действия российских военных в августе в пределах американской экономической зоны у побережья Аляски стали очередным инцидентом, которые все чаще происходят в северной части Тихого океана и в Арктике, где из-за таяния полярных льдов появляется все больше торговых судов и военных кораблей. В этом году российские военные вывели новый атомный ледокол прямо на Северный полюс. Затем они выбросили воздушный десант на архипелаге в Северном Ледовитом океане, который вступил в учебный бой. А еще русские неоднократно отправляли свои бомбардировщики к границам воздушного пространства США.

Из-за глобального потепления тает лед на море, и появляются новые возможности для прокладки торговых путей и разведки нефти. Береговая охрана США наблюдает сегодня новую активность. Круизные лайнеры обещают морские путешествия в такие широты, где мало кто бывал; ученые на исследовательских судах силятся выявить закономерности в изменениях ледового ландшафта; танкеры перевозят нефть по новым маршрутам, а экипажи торговых судов проверяют новые проходы среди льдов и островов, о которых моряки прежних поколений могли только мечтать.

Действия России в Арктике означают усиление ее военного присутствия у северных дверей Америки. Контр-адмирал Мэтью Белл, командующий аляскинским районом береговой охраны, рассказал, что этим летом его люди часто видели российских военных, действующих в Беринговом море. Но его удивило то, "насколько агрессивно они ведут себя на нашей стороне морской границы".

На Аляске американские истребители за год обычно перехватывают полдюжины приближающихся российских самолетов. Это дальние ядерные бомбардировщики, с 2007 года возобновившие свое патрулирование. Но в этом году число перехватов выросло до 14. С такими темпами скоро будет установлен рекорд за весь период после окончания холодной войны. Очередной такой случай произошел в прошлом месяце, когда США отреагировали на приближение двух российских бомбардировщиков в сопровождении двух истребителей, приблизившихся к берегам Аляски на расстояние 30 морских миль (территориальные воды ограничиваются зоной в 12 морских миль).

Русские восстановили и переоснастили десятки военных городков в Арктике, в том числе на острове Врангеля, находящемся примерно в 500 километрах от побережья Аляски. Кроме того, они разрабатывают планы по установлению контроля над новыми навигационными маршрутами, проходящими через Берингов пролив между Аляской и Россией.

Этим летом российские военные действовали в Беринговом море, где находятся самые крупные американские рыбные промыслы. Там рыбаки ловят камчатского красного краба и поднимают на палубу сети с уловом минтая весом до 200 тонн. Этот район дает США выход в арктические воды, где добывающие компании уже много лет занимаются разведкой и добычей нефти и газа, огромные запасы которых скрываются под морским дном.

Территориальные воды США простираются на 12 морских миль от берега, однако коммерческие суда имеют право на привилегированный режим работы в пределах исключительной экономической зоны США, которая значительно шире зоны территориальных вод. Эта территория простирается от берега на 200 миль. Там Америка имеет право ловить рыбу и добывать полезные ископаемые без какой-либо иностранной конкуренции, но не может запретить проход зарубежных судов.

Российское военное командование как никогда прежде придает значение учениям, проводимым в Беринговом море. Оно заявляет, что цель таких учений - подготовить войска, чтобы они могли обеспечить безопасное экономическое развитие арктического региона. Американские власти признают, что русские имеют право на судоходство в этих водах.

Споры по поводу деятельности в исключительных экономических зонах разных стран мира не редкость, особенно в перспективном и прибыльном арктическом регионе, где несколько стран спорят о своих правах и о том, в каких объемах они могут осуществлять экономическую деятельность на море.

До подписания соглашения о границе в Беринговом море в 1990 году этот вопрос вызывал острые споры, потому что в Беринговом проливе расстояние между побережьями Аляски и России сужается до 86 километров.

Августовские учения проходили намного южнее этого узкого пролива, в районе, где ширина моря составляет сотни миль.

Американский капитан рыболовецкого судна "Норзерн Джегер" Тим Томас встретился с русскими 26 августа, когда его корабль находился внутри экономической зоны США в 20 морских милях от ее границы. Русские летчики приказали капитану Томасу покинуть этот район, однако он ответил, что находится в американской зоне, а не на российской стороне, и поэтому русские не могут ему приказывать уйти.

По словам капитана, в этот момент к ним подошел русский военный корабль и приказал то же самое. "Я подумал: что происходит? На нас нападают?" - рассказал капитан Томас, давая интервью.

По его словам, он связался с береговой охраной, однако та, похоже, ничего не знала о действиях русских. Ему сказали, что он несет ответственность за безопасность своей команды. Капитан очень не хотел оттуда уходить. У них намечался самый богатый улов за сезон, а русские приказали ему в течение девяти дней не появляться в этих кишащих рыбой водах.

Русские в то время проводили в Беринговом море военные учения под названием "Океанский щит", в которых участвовали 50 боевых кораблей и 40 самолетов. Их требования становились все настойчивее, а предупреждения все строже. Потом американские представители заявили, что в тот день в Беринговом море русская подводная лодка произвела пуск крылатой ракеты.

Подумав о безопасности 130 человек из вверенного ему экипажа, капитан Томас решил наконец уйти. По его оценке, вынужденный уход лишил его компанию дохода в миллион с лишним долларов.

Сенатор-республиканец из штата Аляска Дэн Салливан уже много лет настаивает на усилении американского присутствия в Арктике и предупреждает о возросшей российской активности в этих широтах. По его словам, нельзя заставлять рыболовецкие суда уходить из американских рыбопромысловых районов. Его удивил размах агрессивных действий России в Беринговом море в последнее время. Он отметил, что во время августовских учений истребители из состава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (НОРАД) были подняты по тревоге на перехват трех групп российских самолетов, которые приближались к Аляске.

"Мне кажется, они нас проверяли, играя своей военной мускулатурой", - сказал сенатор.

Командование береговой охраны заявило, что русские уведомили правительство США о проведении части учений в районе рыбных промыслов. Однако федеральные власти не предупредили рыболовецкие компании о запланированных маневрах.

Командование береговой охраны работает над тем, чтобы в будущем такие уведомления доходили до тех, кого это касается. Оно также заявило, что американские промысловые суда не обязаны выполнять приказы иностранцев об уходе из американских районов рыбного промысла. Но в прошлом месяце береговая охрана направила всем участникам рыбного лова в северной части Тихого океана памятную записку, в которой рассказала о произошедшем в Беринговом море. Береговая охрана в этом документе сделала предостережение, отметив: "Жизнь и безопасность на воде всегда должны стоять на первом месте при осуществлении безопасного мореплавания любых судов в открытом море. За это отвечают моряки, непосредственно знакомые с оперативной обстановкой".

Поскольку Россия наращивает свое присутствие в регионе, американские власти ускоренными темпами предпринимают собственные шаги. Береговая охрана давно уже жалуется, что ей очень трудно поддерживать на плаву два обветшавших ледокола. Но теперь у нее может появиться возможность построить шесть новых судов ледового класса. (У России их десятки.) Соединенные Штаты также обсуждают планы строительства северного глубоководного порта где-то в районе Нома. В настоящее время ближайший стратегический порт находится в Анкоридже на расстоянии 1 300 морских миль.

Американские военные уже сегодня тратят немалые деньги на Аляску. Базы ВВС и сухопутных войск развернуты в районе Анкориджа и Фэрбанкса.

В этом году самолеты на Аляске неоднократно поднимались по тревоге на перехват российской авиации, приближавшейся к воздушному пространству США. Но по словам канадского генерал-майора Скотта Клэнси, занимающего должность начальника оперативного управления НОРАД, вылетающим с внутренних аэродромов самолетам нужно более полутора часов, чтобы достичь побережья Аляски.

Генерал Клэнси рассказал, что встречи в воздухе проходят профессионально. В прошлом месяце четыре российских самолета около полутора часов барражировали в этом районе и ни разу не зашли в американское воздушное пространство. Однако он отметил, что русские наверняка проверяют возможности НОРАД и демонстрируют собственные способности. Свои полеты они выполняют все чаще, и они становятся все сложнее.

"Этот противник, этот соперник - Россия, он наступает по всем фронтам, - заявил генерал Клэнси. - Мы вступили в новую эпоху соперничества великих держав. Совершенно очевидно, что Россия хочет составить нам в этом конкуренцию".

Командующий объединенным Аляскинским командованием и 11-й воздушной армией генерал-лейтенант Дэвид Крумм рассказал, что Северный Ледовитый океан был естественным буфером между странами крайнего севера, однако ситуация изменилась с появлением новых проходов, освободившихся ото льда.

"Сейчас в Арктике переломный момент, и мы являемся тому свидетелями", - заявил недавно Крумм, выступая на конференции Федерации коренных жителей Аляски, многие из которых живут в удаленных деревнях, разбросанных по всему северному региону.

Генерал Крумм сказал, что США должны вкладывать деньги в оперативную деятельность, технику и подготовку, готовясь к грядущим переменам. Аляска, заявил он, издавна рассматривалась как база, с которой можно демонстрировать военную мощь Америки по всему миру. Но теперь ее задачи меняются.

"Сейчас мы должны готовиться воевать и обороняться здесь", - заявил генерал Крумм.

С участием Ивана Нечепуренко (Ivan Nechepurenko).

Майк Бейкер (Mike Baker)