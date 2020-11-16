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Интерфакс-АВН

Защитные шлемы "Колпак" изготавливаются на петербургских предприятиях, а не в Китае - НПО Спецматериалов

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Шлем защитный Колпак-1
Шлем защитный Колпак-1.
Источник изображения: armo99.ru

Санкт-Петербург. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Шлемы "Колпак" для силовых структур делают несколько заводов в Санкт-Петербурге, а не предприятия КНР, сообщил "Интерфаксу" в пятницу советник генерального директора АО "Научно-производственное объединение специальных материалов" (НПО СМ) Юрий Клёнов.

"Шлем защитный "Колпак-1" модель "К-1СБ" поставляется с 2013 года. Корпус изделия по нашему заказу и на нашем оборудовании отливается в ООО "Завод по переработке пластмасс имени "Комсомольской правды". Основная работа проводится на нашем Заводе специальных материалов (ЗСМ)", - сказал Клёнов.

Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ со ссылкой не названные источники, что якобы фирма из Петербурга три года продавала МВД России китайские шлемы под видом отечественной разработки.

При этом Клёнов отметил, что "претензий по качеству шлемов от заказывающих структур в адрес НПО СМ не поступало".

По его словам, контроль качества продукции помимо отдела технического контроля ЗСМ "осуществляется представителями военной приемки и включает натурные испытания ударным и клинковым холодным оружием".

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Страны
Китай
Россия
Компании
СМ НПО
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