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Военно-промышленный курьер

Гособоронзаказ провален - секретарь СНБО Украины

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Источник изображения: vpk-news.ru

Секретарь СНБО подчеркнул, что субъекты сектора безопасности и обороны должны в максимально сжатые сроки обеспечить выполнение государственного оборонного заказа в полном объеме.

Министерства неудовлетворительно выполняют государственный оборонный заказ на текущий год и задачи по реформированию оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ходе межведомственного совещания по вопросам развития ОПК и выполнения государственного оборонного заказа для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины в 2020 году, цитирует пресс-службу СНБО УНИАН.

Участники совещания обсудили, в частности, состояние выполнения решения СНБО от 18.02.2020 "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2020 год и 2021, 2022 годы", введенного в действие указом президента от 27.02.2020 №59 в части задач по реформированию и развитию ОПК, проблемные вопросы и предложения по их решению.

Данилов акцентировал внимание на недопустимо низком уровне выполнения центральными органами исполнительной власти указа главы государства Владимира Зеленского, предусматривающего первоочередные мероприятия, в частности, по реформированию ОПК.

Секретарь Совета обратил внимание на неудовлетворительное выполнение ГОЗ на текущий год Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и Министерством обороны Украины. Он заявил о необходимости принятия неотложных мер для повышения эффективности и результативности работы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По результатам совещания Минэкономики и Минобороны поручено в двухнедельный срок принять меры к обеспечению эффективного использования ресурсов государственного бюджета согласно принятым решениям.

Минстратегпрому в соответствии с решениями СНБО Украины поручено интенсифицировать работу по проведению реформы ОПК, модернизации, достижению стандартов НАТО.

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Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
Гособоронзаказ
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