Войти
ЦАМТО

Вертолеты морской авиации Балтийского флот задействованы в испытаниях новейшего корвета "Гремящий"

274
0
0
Посадка вертолета Ка-27 на палубу корвета проекта 20385 «Гремящий»
Посадка вертолета Ка-27 на палубу корвета проекта 20385 «Гремящий».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

ЦАМТО, 13 ноября. В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отрабатывают посадки на палубу новейшего корвета "Гремящий".

Летчики-испытатели 929-го Государственного летного испытательного центра, кроме обычных посадок, выполняют задачи в максимальных значениях качки корабля и силы ветра в темное и светлое время суток.

За время проведения испытательных полетов на палубу корвета будет совершено более 20 посадок в дрейфе и на ходу, большая часть из которых в темное время суток.

Ранее в морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности провел испытания радиотехнического вооружения корвета, радиолокационных станций и комплексов противовоздушной обороны. Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота.

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников корабль отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Гремящий
Ка-27
Су-24
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
20380 Корвет-1
20385
БФ
Похожие новости
06.10.2020
Морская авиация Балтийского приняла участие в испытаниях корвета "Гремящий"
18.09.2020
На осенних калининградских аэродромах по-летнему жарко
04.06.2020
Продолжаются госиспытания корвета "Гремящий"
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.11 13:20
  • 49
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 16.11 11:53
  • 28
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 16.11 11:41
  • 106
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 16.11 11:29
  • 194
Рогозин высказался о «диванных идиотах»
  • 16.11 11:14
  • 1
«Артемида»: как США хотят закрепиться на Луне
  • 16.11 09:28
  • 70
Россия запустит атомный «Нуклон»
  • 16.11 07:38
  • 3
Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт
  • 16.11 03:33
  • 2
Третья мировая. Почему призрак новой глобальной войны преследует Европу
  • 16.11 03:11
  • 2
ОДК запустит в 2023 году в серию выпуск российских двигателей для вертолета Ка-62
  • 15.11 22:52
  • 203
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 15.11 17:56
  • 23
«Ка» быть: обновленные ударные вертолеты летят на юг
  • 15.11 17:03
  • 1
Виктор Огнев: на севере Карабаха сирийских наемников остановили бойцы ЧВК «Вагнера»
  • 15.11 14:43
  • 58
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 15.11 13:28
  • 1
На стройке безопасности: в РФ создают новый пункт управления ядерными силами
  • 15.11 12:46
  • 0
Сенат США недоволен ходом реализации создания помехоустойчивых спутников