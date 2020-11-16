Вертолеты морской авиации Балтийского флот задействованы в испытаниях новейшего корвета "Гремящий"

ЦАМТО, 13 ноября. В акватории Балтийского моря экипажи вертолетов Ка-27 морской авиации Балтийского флота отрабатывают посадки на палубу новейшего корвета "Гремящий".

Летчики-испытатели 929-го Государственного летного испытательного центра, кроме обычных посадок, выполняют задачи в максимальных значениях качки корабля и силы ветра в темное и светлое время суток.

За время проведения испытательных полетов на палубу корвета будет совершено более 20 посадок в дрейфе и на ходу, большая часть из которых в темное время суток.

Ранее в морских полигонах Балтийского флота экипаж корабля совместно с представителями промышленности провел испытания радиотехнического вооружения корвета, радиолокационных станций и комплексов противовоздушной обороны. Для этого были задействованы вертолеты Ка-27 и самолеты Су-30СМ, Су-27 и Су-24 морской авиации Балтийского флота.

Корвет "Гремящий" является головным кораблем проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников корабль отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

В морских полигонах Балтики на постоянной основе проходят испытания новой техники для Военно-морского флота России. В обеспечении этих мероприятий задействованы корабли, суда обеспечения, спасательные силы и морская авиация Балтийского флота, сообщает пресс-служба Западного военного округа.