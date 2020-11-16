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Интерфакс-АВН

В Кремле считают несправедливыми упреки в том, что Россия не оказывала Армении поддержки во время карабахского конфликта

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Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Упреки в отношении России в том, что она якобы не оказывала существенной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, несостоятельны и несправедливы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Упреки тех, кто пишет у вас в "Фейсбуке" в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, территорию Армении сделает все возможное для защиты своего союзника", - сказал Песков в интервью RT-Россия.

"Любые упреки несостоятельны и несправедливы", - добавил он.

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