В Кремле считают несправедливыми упреки в том, что Россия не оказывала Армении поддержки во время карабахского конфликта

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Упреки в отношении России в том, что она якобы не оказывала существенной поддержки Армении в нагорно-карабахском конфликте, несостоятельны и несправедливы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Упреки тех, кто пишет у вас в "Фейсбуке" в отношении России, абсолютно несостоятельны. Президент России сказал однозначно, что Россия не забывает о своих обязанностях по ОДКБ и в случае нападения кого бы то ни было на территорию союзника, территорию Армении сделает все возможное для защиты своего союзника", - сказал Песков в интервью RT-Россия.

"Любые упреки несостоятельны и несправедливы", - добавил он.