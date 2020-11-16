Daily Mail (Великобритания): начато расследование в отношении австралийских спецназовцев, обвиняемых в военных преступлениях в Афганистане

Впервые эта тема привлекла внимание общественности в 2017 году, когда национальная общественная вещательная корпорация «Эй-Би-Си» (ABC) опубликовала так называемое «афганское досье», в котором утверждалось, что австралийские войска в Афганистане убивали безоружных мужчин и детей. Способствовала этому утечка секретных документов из Министерства обороны страны.

В отношении австралийских спецназовцев, обвиняемых в военных преступлениях в Афганистане, ведется расследование. Поводом для начала расследования послужили слухи об убийстве пленных, детей и обнаруженных изуродованных телах.

В четверг в Австралии возбуждено дело о предполагаемых военных преступлениях, а премьер-министр Скотт Моррисон, ссылаясь на обвинения в "серьезных противоправных действиях и, возможно, действиях уголовного характера", назначил специального прокурора.

Это позволяет избежать разбирательства в Международном уголовном суде.

С тех пор как австралийские боевые части и подразделения покинули страну в 2013 году, появился целый ряд сообщений (зачастую наводящих ужас) о действиях элитных подразделений австралийских спецназовцев.

В этих сообщениях описаны различные случаи - от убийства военнослужащими шестилетнего ребенка во время обыска в одном из домов, отрубленной руки убитого противника, до убийства пленного, которого спецназовцы застрелили, чтобы он не занимал место в вертолете.

Впервые эта тема привлекла внимание общественности в 2017 году, когда национальная общественная вещательная корпорация "Эй-Би-Си" (ABC) опубликовала так называемое "афганское досье", в котором утверждалось, что австралийские войска в Афганистане убивали безоружных мужчин и детей.

После терактов 11 сентября 2001 года более 26 тысяч австралийских военнослужащих были направлены в Афганистан для участия совместно с американскими и союзными войсками в военных операциях против боевиков "Талибана" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.), "Аль-Каиды" (террористическая организация, запрещенная в РФ - прим. ред.) и других исламистских группировок.

На протяжении нескольких лет после вывода австралийского военного контингента из Афганистана в 2013 году правительство пыталось запретить информаторам распространять сообщения об этих предполагаемых злодеяниях и преступных действиях, а полиция даже начала расследование в отношении репортеров, причастных к обнародованию этих сообщений.

При этом генеральный инспектор сил обороны Австралии провел одно из нескольких закрытых расследований того, что он назвал "слухами и необоснованными заявлениями" о "возможных нарушениях международного права, действующего в период вооруженных конфликтов".

Генеральный инспектор выявил более 50 инцидентов, большинство из которых были связанны с противозаконными убийствами "лиц, которые не были комбатантами или больше не были комбатантами", а также с "жестоким обращением".

Моррисон заявил, что отредактированный доклад генерального инспектора будет опубликован в течение нескольких дней, и "это будет крайне неприятная информация, принять которую австралийцам будет очень непросто".

Назначение прокурора означает значительное повышение уровня судебного процесса и может привести к возбуждению уголовных дел против военнослужащих.

В Австралии армия пользуется большим уважением, и кампании, в которых она участвовала - от галлиполийского сражения до битвы за Кокоду - сыграли решающую роль в укреплении идентичности страны, как независимой от метрополии - Великобритании.

"Состоящие на военной службе мужчины и женщины и наши силы обороны, как раньше, так и сегодня, разделяют надежды и чаяния австралийского народа в отношении наших сил обороны и того, какое участие они принимают в их действиях и поступках", - сказал Моррисон.

"Для австралийцев это будет очень непросто, - добавил он. - Нам придется принять неприкрытые и суровые истины, которые, возможно, не соответствуют ожиданиям и нормам".

Высказывались предположения, что неспособность Австралии провести полное расследование инцидентов, о которых шла речь в этих сообщениях, может привести к вмешательству Международного уголовного суда.

На вопрос, позволит ли назначение прокурора снизить этот риск, Моррисон ответил: "Мы считаем, что да. И в этом случае мы действуем, руководствуясь очень серьезными соображениями.

Мы, австралийцы, должны разобраться с этим в соответствии с нашими собственными законами, в рамках наших собственных судебных процессов".

По словам Моррисона, была также создана независимая экспертная группа для повышения культурного уровня в вооруженных силах и надзора за тем, как отреагируют в министерстве обороны на это расследование.

Впервые эта тема привлекла внимание общественности в 2017 году, когда национальная общественная вещательная корпорация "Эй-Би-Си" (ABC) опубликовала так называемое "афганское досье", в котором утверждалось, что австралийские войска в Афганистане убивали безоружных мужчин и детей.

В ответ австралийская полиция начала расследование в отношении репортера "Эй-Би-Си" Дэниела Оукса (Daniel Oakes) и его продюсера Сэма Кларка (Sam Clark) за получение секретной информации - в прошлом году полицейские даже устроили обыск в штаб-квартире "Эй-Би-Си" в Сиднее, после чего прекратили расследование.

В федеральной полиции заявили, что прежде чем принять решение не возбуждать уголовное дело прокуроры "рассмотрели целый ряд общественно значимых аспектов, включая роль журналистики, вызывающей общественный интерес, в австралийской демократии".

Крис Джуэрс (Chris Jewers)