Минобороны России открыло на своем сайте специальный раздел о работе российских миротворцев в Нагорном Карабахе

Колонна военной техники российских миротворцев в Самарской области на пути в Нагорный Карабах.

Москва. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - На сайте Минобороны России в пятницу открыт специальный раздел о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства.

"В новом разделе будут публиковаться актуальные новостные и мультимедийные материалы, а также брифинги руководящего состава Минобороны", - подчеркивается в сообщении.

Интернет-пользователи смогут ознакомиться с картами расположения российских наблюдательных постов в районе Лачинского коридора и текущей обстановкой на территории Нагорного Карабаха.

"Специальный раздел будет постоянно пополняться объективными и актуальными новостными, фото- и видеоматериалами о работе российских миротворцев и ситуации в зоне конфликта", - пообещали в оборонном ведомстве.

Раздел переведен на иностранные языки и оптимизирован для доступа с мобильных устройств.

10 ноября 2020 года в соответствии с договоренностями президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации в зоне нагорно-карабахского конфликта установлен режим прекращения огня.

Для контроля за выполнением этих договоренностей на территорию Нагорного Карабаха и Лачинский коридор вводится миротворческий контингент Российской Федерации.