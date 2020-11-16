Две тактики – одна победа

Уроки осеннего обострения в Нагорном Карабахе

Война в НКР прекращена. Нам еще предстоит проанализировать реализацию мирных соглашений. Пока же обратимся к рассмотрению хода конфликта, его тактических особенностей.

В ночь на 28 октября бои вспыхнули по всей линии фронта. Азербайджанские военные, используя численное преимущество, последовательно нанесли несколько ударов по обороне Нагорного Карабаха. Таким образом Баку скрыл основное направление своего наступления, а также заставил армянское командование сразу же распылить свои немногочисленные мобильные силы.

Азербайджан сразу добился внезапности. В большинстве армянских укрепленных районов позиции занимали только дежурные подразделения. Основная же часть личного состава находилась в пунктах постоянной дислокации. И когда начались боевые действия, им пришлось прорываться к своим позициям под огнем. Были активно задействованы мобильные штурмовые подразделения. «Штурмовики» обходили передовые позиции армянских частей и подразделений. А затем устанавливали контроль над важными участками местности в тактическом тылу НКР.

Четыре года назад азербайджанские военные также использовали мобильные штурмовые группы. Но тогда несколько подобных сводных подразделений были обнаружены еще в момент выдвижения и понесли неоправданные потери. Так, в одном из столкновений погибли командир 052-й бригады специального назначения подполковник Мирзоев и начальник штаба майор Иманов. В том бою отряд спецназа был зажат между позициями армянских подразделений и уничтожен огнем автоматических гранатометов. Позднее видео и фото погибших были распространены в СМИ и соцсетях.

Гибель спецназовцев стала одним из самых громких провалов Азербайджана в ходе тех боестолкновений.

Дырявая защита

По итогам боев 2016 года азербайджанские военные сделали правильные выводы. И на этот раз обошлось без громких поражений и чувствительных потерь.

Примечательно, что на северном направлении для заброски штурмовых групп из состава горно-пехотной бригады и бригады специального назначения были задействованы вертолеты. Правда, с рассветом винтокрылые машины вернулись на аэродромы.

Сейчас непонятно, насколько эффективно мобильные подразделения справились со своими задачами. Достоверно известно только об одном их успехе. Была уничтожена автоколонна, которая везла на позиции личный состав одного из «пулеметно-артиллерийских» подразделений.

Позже к остаткам колонны вышли азербайджанская мотострелковая рота на БМП-3 и попыталась расчистить дорогу от уничтоженной автотехники. Все происходящее было запечатлено на видео и распространено в социальных сетях. Правда, армянская сторона утверждала, что уничтоженная колонна принадлежала не НКР, а азербайджанским военным.

Одновременно с мобильными группами бороться с подходящими основными силами армянских «пулеметно-артиллерийских» частей и подразделений начали беспилотники и артиллерия. Также целями их охоты стали армянская артиллерия и бронетехника на позициях.

Около пяти-шести часов утра в наступление перешли азербайджанские общевойсковые бригады и батальоны. Танковые и инженерные подразделения при поддержке артиллерии и мотострелков начали зачищать минные поля. Надо сказать, что азербайджанские военные действовали настойчиво, но недостаточно умело. На минах, а также от огня армянских противотанковых ракетных комплексов было потеряно несколько танков, боевых машин пехоты и как минимум одна ИМР – инженерная машина разграждения.

Позже в социальных сетях было опубликовано видео с горящей ИМР, которая с большой скоростью движется по дороге. А также фотографии подрывов на минах танков Т-72 и Т-90. При этом армянская сторона заявила, что техника стала жертвой огня противотанковых средств.

Армянские военные могли нанести противнику гораздо более существенные потери. И существенно затруднить, если не сорвать, прорыв инженерных укреплений. Но сказалась низкая укомплектованность передовых армянских «пулеметно-артиллерийских» частей и подразделений противотанковыми комплексами.

Правда, не исключено, что противотанкисты не смогли своевременно усилить дежурные подразделения. Возможно, они подверглись азербайджанским ударам и были частично уничтожены.

Борьба с ПВО

В первый день боев Баку уделил пристальное внимание ликвидации противовоздушной обороны, а также средств радиоэлектронной борьбы вооруженных сил Нагорного Карабаха.

Можно предположить, что план этих действий был разработан при активном участии Турции. Не исключено, что Анкара оперативно поставляла Баку результаты радиотехнической разведки. Именно они позволили вскрыть позиции средств ПВО и станций РЭБ, а также спланировать их огневое поражение.

Примечательно, что за несколько месяцев до начала конфликта Турция держала в своем воздушном пространстве близ границы с Карабахом беспилотные летательные аппараты типа ANKA. Также были зафиксированы вылеты самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и радиотехнической разведки Е-7А.

Скорее всего на первом этапе удар был нанесен по позициям средств радиоэлектронной борьбы. Можно предположить, что для их поражения использовались преимущественно ствольная артиллерия и реактивные системы залпового огня. В пользу этой версии говорит видео уничтожения станции РЭБ «Репеллент». Оно было опубликовано на официальном YouTube-канале Минобороны Азербайджана.

Считается, что станция была поражена БПЛА HAROP. Но на видео хорошо видно, что машина была уничтожена артиллерийским ударом еще до атаки беспилотника. Вокруг фортификационной позиции видны воронки от разрывов. А сама станция уже явно выгорела.

Уничтожение армянских средств радиоэлектронной борьбы позволило азербайджанским военным активно задействовать беспилотники – в частности, недавно купленные у Турции Bayktar. Дроны начали охотиться за зенитными комплексами, а также радиолокационными станциями вооруженных сил НКР.

Уже в первые сутки боев на YouTube-канале Вооруженных сил Азербайджана было опубликовано видео уничтожения около десятка ЗРК «Оса-АКМ». Дроны обнаруживали цели, после чего наводили на них дальнобойные ракетные комплексы Spike-ER и NLOS.

Прорыв на юге

На центральном, а также на северо-восточном участках фронта азербайджанские военные только обозначали попытки прорыва обороны противника. В нескольких местах им удалось захватить передовые посты и закрепиться. Но в большинстве случаев уже к вечеру танки и мотострелки отошли на исходные позиции.

На севере мобильные группы азербайджанских горных стрелков и спецназовцев глубоко вклинились в оборону противника. Но армянское командование действовало достаточно оперативно и смогло перебросить резервы. В данном случае их противник предпочел закрепиться на занятых позициях и перейти к обороне.

К исходу первых суток боев у командования Вооруженных сил Нагорного Карабаха сложилось неверное восприятие ситуации на поле боя. Армянская сторона посчитала, что противник на всем участке линии фронта остановлен. Часть позиций утрачена, но их можно отбить при поддержке артиллерии и после ввода в бой мобильных резервов. Как в 2016 году сочетание артиллерийского огня и позиционной обороны «пулеметно-артиллерийских» частей и подразделений, казалось, позволили остановить противника.

Также не исключено, что командование Вооруженных сил НКР не воспринимало наступление Азербайджана как начало полномасштабной войны.

За последние четыре года у НКР уже был опыт локальных столкновений с азербайджанской стороной, когда последняя после нескольких дней обострения прекращала бои. К примеру, летом нынешнего года очередное обострение произошло на границе Армении и Азербайджана. Тогда после нескольких дней интенсивных обменов артиллерийскими ударами ситуация стабилизировалась.

Скорее всего при планировании ответных действий командование ВС НКР исходило из предположения, что через два-три дня Баку остановит наступление, отбив часть территории. После чего Азербайджан объявит об очередной победе. А значит, войскам НКР надо постараться вернуть территорию самопровозглашенной республики, занятую в ходе нынешнего азербайджанского наступления.

Поэтому уже на следующие сутки войска Нагорного Карабаха перешли в контрнаступления на северном, северо-восточном, южном и центральном направлениях. Были задействованы танковые и мотострелковые подразделения при поддержке самоходных артиллерийских установок, тяжелых огнеметных систем и реактивных систем залпового огня. На севере в бой были введены армянские горнострелковые подразделения.

Следующие три дня не принесли армянской стороне особых успехов. На центральном участке фронта войскам НКР удалось ликвидировать часть азербайджанских вклинений. Также подразделения Нагорного Карабаха смогли захватить несколько укрепленных позиций на азербайджанской стороне. Фото и видео с них оперативно были размещены в социальных сетях. Хотя с военной точки зрения этот успех можно назвать мизерным, в информационной войне он принес очень много дивидендов НКР. Позже армянские подразделения были выбиты, а Баку вернул контроль за утраченными объектами.

В это время азербайджанская сторона достаточно методично уничтожала армянские укрепленные позиции на юге в районе иранской границы. Позиции НКР были изолированы ударами беспилотников, а азербайджанская артиллерия стала обрабатывать армянские «пулеметно-артиллерийские» части и подразделения. Затем азербайджанские пехотинцы начали штурмовать позиции ВС НКР и ликвидировать очаги сопротивления.

На четвертые сутки Вооруженные силы НКР задействовали практически все свои мобильные части и подразделения в боях по всей линии фронта. При этом армянские танкисты, мотострелки и артиллеристы несли большие потери от ударов беспилотников и азербайджанской артиллерии.

Тем временем Баку ввел на южном направлении в бой несколько мотострелковых бригад, в том числе вооруженных танками Т-90, БМП-3 и БТР-82.

Крах обороны

В этой ситуации Вооруженные силы НКР с толкнулись с ситуацией отсутствия мощного кулака подвижных резервов, который мог бы вступить в бой.

Несколько мобильных мотострелковых и танковых подразделений НКР, участвовавших в контратаках на южном направлении, уже понесли серьезные потери. Часть их техники была уничтожена, а часть брошена и досталась в качестве трофеев наступающим азербайджанским силам.

Также в тылу армянских сил на юге практически не осталось полноценных укрепленных рубежей. Были только разрознены фортификационные сооружения, не входящие в единую линию обороны.

Попыткой остановить азербайджанское наступление стал ввод в бой «пулеметно-артиллерийских» батальонов. Понятно, что на относительно открытом пространстве пехота с тяжелым вооружением, передвигающаяся на грузовиках, не остановит танки и мотострелков. Поэтому на участках возможного продвижения ВС Азербайджана оперативно создавались укрепления, которые занимали «пулеметно-артиллерийские» подразделения.

Но армянские батальоны смогли только несколько замедлить азербайджанское наступление. Азербайджанская артиллерия подавляла позиции «пулеметно-артиллерийских» подразделений. А мотострелковые и танковые подразделения с боем обходили их.

Задача зачистки армянских батальонов была возложена на второй эшелон. В его составе в основном действовали более легкие азербайджанские подразделения, укомплектованные преимущественно резервистами. У них практически не было бронетехники, а артиллерия была представлена только буксируемыми пушками и гаубицами.

В начале октября пал армянский город Гадрута. К 9 октября азербайджанский моторизованный кулак вышел в район стратегически важного города Физули.

За это время Вооруженные силы Нагорного Карабаха уже смогли накопить несколько мобильных батальонов, снятых с разных участков фронта. Эти части были брошены в контратаку. Силы НКР можно оценить в один танковый и два мотострелковых неполных батальона. Контратаку поддерживали несколько дивизионов самоходных гаубиц 2С3 и 2С1, а также РСЗО «Град».

В этой ситуации против Азербайджана сыграла ставка на использование беспилотников и отказ от применения авиации. Находясь вне зоны действия БПЛА, командование сил НКР смогло совершить маневр войсками, провести перегруппировку и сконцентрировать силы для контрнаступления. Помешать этому могли только удары азербайджанских штурмовиков Су-25 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Но их не последовало.

Однако армянское контрнаступление завершилось провалом. Танки и мотострелки наступали под непрерывными ударами азербайджанской ствольной и реактивной артиллерии. Силы НКР понесли серьезные потери. В частности, Минобороны Азербайджана распространило видео поражения наступающего армянского танкового батальона реактивными системами залпового огня. В сюжете хорошо видно, как за считаные минуты было поражено около десятка танков.

Алексей Рамм

Алексей Михайлович Рамм – военный эксперт.