И.о. президента Киргизии заявил о неизменности курса на укрепление сотрудничества в рамках ОДКБ

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Ситуацию в Киргизии обсудили в ходе телефонного разговора в четверг генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики рассказал о текущей ситуации в стране и коснулся вопросов, связанных с подготовкой к намеченным на 10 января 2021 года президентским выборам", - говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Жапаров "отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения мира и стабильности в зоне её ответственности и заявил о сохранении преемственности государственного курса на укрепление сотрудничества в формате организации, особо подчеркнув необходимость дальнейших скоординированных и решительных действий, нацеленных на противодействие терроризму", говорится в сообщении.