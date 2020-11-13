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Интерфакс-АВН

И.о. президента Киргизии заявил о неизменности курса на укрепление сотрудничества в рамках ОДКБ

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Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Ситуацию в Киргизии обсудили в ходе телефонного разговора в четверг генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась и исполняющий обязанности президента республики, премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров.

"Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики рассказал о текущей ситуации в стране и коснулся вопросов, связанных с подготовкой к намеченным на 10 января 2021 года президентским выборам", - говорится в сообщении на сайте ОДКБ.

Жапаров "отметил важную роль ОДКБ в деле обеспечения мира и стабильности в зоне её ответственности и заявил о сохранении преемственности государственного курса на укрепление сотрудничества в формате организации, особо подчеркнув необходимость дальнейших скоординированных и решительных действий, нацеленных на противодействие терроризму", говорится в сообщении.

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Киргизия
Россия
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ОДКБ
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