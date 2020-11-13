Размещение российских миротворцев позволяет перейти к обмену пленными в Карабахе - Минобороны Армении

Ереван. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - После размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе появилась возможность для обмена военнопленными и телами погибших в ходе боевых действий, продолжавшихся в зоне конфликта с 27 сентября по 10 ноября, заявило в четверг Минобороны Армении.

"Трехстороннее соглашение и размещение российских миротворцев создали возможность для обмена военнопленными, установления местонахождения без вести пропавших лиц, обмена телами погибших. Министерство обороны Армении готово оказать всестороннее содействие миротворческому контингенту РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, уже ведется активная работа между руководством миротворческой миссии и представителями Международного комитета Красного креста для создания и реализации практических механизмов обмена военнопленными и тел погибших.