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Интерфакс-АВН

Размещение российских миротворцев позволяет перейти к обмену пленными в Карабахе - Минобороны Армении

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Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
Отправка миротворцев в Нагорный Карабах.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Ереван. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - После размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе появилась возможность для обмена военнопленными и телами погибших в ходе боевых действий, продолжавшихся в зоне конфликта с 27 сентября по 10 ноября, заявило в четверг Минобороны Армении.

"Трехстороннее соглашение и размещение российских миротворцев создали возможность для обмена военнопленными, установления местонахождения без вести пропавших лиц, обмена телами погибших. Министерство обороны Армении готово оказать всестороннее содействие миротворческому контингенту РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, уже ведется активная работа между руководством миротворческой миссии и представителями Международного комитета Красного креста для создания и реализации практических механизмов обмена военнопленными и тел погибших.

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Страны
Армения
Россия
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