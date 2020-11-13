Бесполётная зона над Арменией и Карабахом позволит исключить провокации с использованием летательных аппаратов - военный эксперт

Любой несанкционированный полёт будет прерван силами ПВО без объяснения причин

Москва. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Режим бесполётной зоны в воздушном пространстве Армении и Нагорного Карабаха введён для того, чтобы исключить провокационные рейды авиации, включая беспилотные летательные аппараты, заявил генерал-лейтенант Айтеч Бижев, который служил на командных должностях в системе противовоздушной обороны (ПВО) России.

"Эта мера даёт возможность с максимальной эффективностью выполнить миротворческую миссию. Она осуществляется в основном на земле, но многое зависит от контроля воздушного пространства над территориями, где действуют миротворцы, - чтобы не было ничего провокационного. А если вдруг после объявления режима бесполётной зоны кто-то там несанкционированно окажется, то сразу будет сбит без объяснения причин", - сообщил Бижев "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что о введении режима бесполётной зоны оповещаются все стороны конфликта.

"Все об этом знают. И в данном случае несанкционированное появление летательного аппарата с любой стороны будет нарушением соответствующих договорённостей между Россией, Азербайджаном и Арменией. Со всеми вытекающими последствиями", - заявил Бижев, который увольнения в запас служил, в частности, в должности замглавкома ВВС России по Объединенной системе ПВО СНГ.

Эксперт отметил, что введение в регион российских миротворческих сил означает, что РФ, в том числе, берёт на себя обязательства исключать возможности провокаций и на земле, и в воздухе.

"Есть линия разделения сторон, где действуют миротворцы, и здесь должна быть сделана бесполётная зона, чтобы исключить любые случаи военного вторжения и беспилотных средств, боевой авиации и так далее. То есть эта территория полностью должна быть прикрыта и с суши, и с воздуха. Так полагается - создать бесполётную зону, чтобы не было никаких провокаций, чтобы полностью их исключить. Бесполётная зона, полностью чистая, полностью контролируемая российскими миротворцами", - пояснил собеседник агентства.

По его словам, исключение, помимо авиации миротворческих сил, "могут составлять только гражданские самолёты, летающие по расписанию, и то - с предварительным оповещением средств ПВО".

Ранее в четверг пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что силы ПВО Вооружённых сил (ВС) Армении совместно с Воздушно-космическими силами (ВКС) России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, объявив бесполётную зону.

"Слухи о появлении турецкого беспилотника "Байрактар" в воздушном пространстве Еревана являются ложными. Силы ПВО ВС Армении совместно с ВКС России прикрыли воздушное пространство Армении и Нагорного Карабаха, это закрытые для полётов зоны", - написала Степанян на своей странице в "Фейсбуке" в четверг.