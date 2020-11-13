Подписан контракт с первыми туристами, которые отправятся к МКС на корабле Crew Dragon

Стало известно о подписании контракта с тремя туристами, которые отправятся к МКС на новом корабле Crew Dragon от компании SpaceX.

В истории космического корабля Crew Dragon произошло новое важное событие: подписан контракт с первыми туристами, которые отправятся на нем к МКС. Всего на борту корабля будут три туриста, а также командир экипажа — американский астронавт Майкл Лопес-Алегрия.

Полет организовала компания Axiom Space, которая в марте договорилась об этом со SpaceX. Согласно плану, тур займет десять дней, из которых восемь космические туристы проведут на станции. Запуск Crew Dragon состоится не раньше конца следующего года.

Dragon 2, или Crew Dragon, представляет собой многоразовый космический корабль, созданный на основе грузового аппарата Dragon. Сейчас на счету нового корабля два запуска, из которых один он осуществил с членами экипажа на борту.

Ранее, напомним, стало известно, что старт Crew Dragon в рамках первой эксплуатационной миссии должен состояться 14 ноября (15-го числа по московскому времени). Трансляцию вы сможете посмотреть на нашем сайте.