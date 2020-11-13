ОАЭ намерены приобрести в США истребители F-35 – DSCA

ЦАМТО, 12 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку в ОАЭ в рамках программы "Иностранные военные продажи" истребителей F-35, а также сопутствующего оборудования. Общая стоимость контракта может составить 10,4 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) передало необходимые сертификаты, уведомив Конгресс о возможности продажи 10 ноября.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов обратилось к США с запросом о возможности поставки до 50 самолетов F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (CTOL), 54 двигателей F-135 компании Pratt & Whitney (до 50 установленных и 4 запасных).

Запрос также включает системы радиоэлектронной борьбы, системы командования, управления, связи, компьютеризации и разведки / связи, навигации и идентификации C4I/CNI (Command, Control, Communications, Computer and Intelligence / Communications, Navigational и Identification), оборудование автономной глобальной системы материально-технической поддержки ALGS (централизованная система, которая контролирует состояние и поддержку флота F-35), интегрированную сеть эксплуатационных данных ODIN (Operational Data Integrated Network), летные тренажеры, специальные инфракрасные ловушки F-35, доступ к центру перепрограммирования, логистику в соответствии с потребностями F-35, разработку / интеграцию программного обеспечения, перегонку самолетов с дозаправкой в воздухе, оборудование для поддержки и испытаний самолетов и боеприпасов, средства связи, снабжение, запасные части и агрегаты, сопровождение ремонта вооружения, обучение личного состава и оборудование для обучения, программное обеспечение для систем вооружения, техническую документацию, инженерную, техническую и логистическую поддержку подрядчика и правительства США, другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит безопасность важного партнера в регионе. В уведомлении отмечается, что продажа F-35 обеспечит ОАЭ защиту от существующих и перспективных угроз, а также обеспечит сдерживание в регионе и оперативную совместимость с Вооруженными силами США.

Основными подрядчиками проекта выбраны Lockheed Martin Aeronautics Company и Pratt & Whitney Military Engines. Покупатель обычно запрашивает реализацию компенсационных программ, детали которых будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Уведомление о продаже публикуется согласно требованиям американского законодательства. Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Как сообщал ЦАМТО, в конце октября Государственный департамент США неофициально уведомил Конгресс о том, что одобрил запрос на поставку 50 истребителей F-35A "Лайтнинг-2" Объединенным Арабским Эмиратам.

Продажа стала возможной благодаря подписанию 15 сентября в Вашингтоне документов о нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.

Потенциальные сделки на продажу американских вооружений арабским государствам должны соответствовать соглашению США с Израилем, в котором говорится, что продажа Вашингтоном оружия странам региона не должна наносить ущерб "качественному военному превосходству" Израиля, гарантируя, что поставляемое Израилю оружие будет "превосходить по своим возможностям" аналоги, проданные его соседям.