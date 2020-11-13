Турция претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Россия - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.

Анкара. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта призвана играть такую же роль, как и у России, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Роль Турции в процессе мониторинга будет такой же, что и у России", - заявил в четверг Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Министр сообщил, что наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, будут созданы отдельные наблюдательные посты на местах.

"Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством беспилотных летательных аппаратов", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу также отметил, что "по итогам согласования деталей работы центра мониторинга при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента".

Накануне было объявлено о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Детали работы центра, как ожидается, российская и турецкая делегации обсудят в пятницу.

В минувший вторник источник в МИД РФ сообщил журналистам, что российско-турецкий центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".

"Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств", - пояснил источник.