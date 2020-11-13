Войти
Интерфакс-АВН

Турция претендует на ту же роль в мониторинге ситуации в Карабахе, что и Россия - Чавушоглу

341
0
0
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Турции.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Анкара. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - Турция в процессе мониторинга за соблюдением прекращения огня в зоне нагорно-карабахского конфликта призвана играть такую же роль, как и у России, считает глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Роль Турции в процессе мониторинга будет такой же, что и у России", - заявил в четверг Чавушоглу, слова которого приводит агентство "Анадолу".

Министр сообщил, что наряду с российско-турецким центром по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе, будут созданы отдельные наблюдательные посты на местах.

"Наблюдение будет вестись как на суше, так и в воздухе, посредством беспилотных летательных аппаратов", - сказал глава МИД Турции.

Чавушоглу также отметил, что "по итогам согласования деталей работы центра мониторинга при необходимости вопрос отправки военных за рубеж будет вынесен на утверждение турецкого парламента".

Накануне было объявлено о подписании меморандума о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Детали работы центра, как ожидается, российская и турецкая делегации обсудят в пятницу.

В минувший вторник источник в МИД РФ сообщил журналистам, что российско-турецкий центр "создается на азербайджанской территории, не примыкающей к Нагорному Карабаху".

"Предполагается, что из этого центра российские военные вместе с турецкими коллегами будут отслеживать соблюдение перемирия с использованием имеющихся в их распоряжении технических средств", - пояснил источник.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Азербайджан
Россия
Турция
Проекты
БПЛА
Похожие новости
26.10.2020
Назван главный продавец оружия Азербайджану
26.10.2020
Вторая карабахская: промежуточные итоги
19.10.2020
"Никаких снарядов": Ереван опроверг обвинения Баку в ударе по Ордубадскому району
14.10.2020
Нагорный Карабах – время подумать и подвезти вооружение
01.04.2020
Ереван между двух огней
13.06.2013
По форме – армия, а по сути – карикатура
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14