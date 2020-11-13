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Politico (США): победа России в Нагорном Карабахе — это поражение ЕС

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Отправка миротворцев в Нагорный Карабах
Отправка миротворцев в Нагорный Карабах.
Источник изображения: © Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

Ключевые игроки в регионе теперь — не страны ЕС. Настоящими победителями в конфликте, вновь вспыхнувшем из-за Нагорного Карабаха, в конечном счете, являются Турция и Россия. Все это, конечно, не сулит ничего хорошего для международной репутации Евросоюза.

После продолжавшихся на протяжении полутора месяцев боевых действий в оспариваемом Нагорном Карабахе (и нескольких неудачных перемирий) Россия выступила посредником при заключении соглашения между Арменией и Азербайджаном, условия которого, по-видимому, будут соблюдаться.

Теперь, когда конфликт официально вновь заморожен, в сложившейся ситуации появились два явных победителя. Это Россия и Турция, которые демонстрировали в регионе свою силу, пока Европейский союз наблюдал за происходящим со стороны, становясь все более бесполезным для своих соседей.

Если ЕС не переосмыслит свою стратегию в регионе, ему, видимо, придется наблюдать, как брать инициативу в свои руки и распоряжаться там будут другие.

Соглашение, заключенное при посредничестве России, имеет поразительное сходство с тем, что, по общему мнению Армении, Азербайджана и международного сообщества, было бы разумным компромиссом в соответствии с так называемыми Мадридскими принципами 10 лет назад.

Главное отличие состоит в том, что оно вводится в действие не дипломатами или политиками, а военной силой.

В рамках этого соглашения Россия разместит в Нагорном Карабахе около двух тысяч миротворцев, тем самым гарантируя, он будет иметь защищенную Россией сухопутную связь с Арменией, а Азербайджан будет иметь защищенные Россией коммуникации и транспортные связи через Армению с азербайджанским эксклавом - городом Нахичевань.

Может показаться, что Азербайджан победил, а Армения потерпела поражение, но для обеих сторон ситуация не так проста.

Для Баку это не столько победа, сколько сделка с дьяволом. Азербайджан получил под свой контроль семь районов, расположенных вокруг Нагорного Карабаха, ранее оккупированных Арменией, и получит возможность сохранить завоеванные территории в анклаве. Но должен будет смириться с ограничениями в вопросах своей будущей внешней политики и системы безопасности.

С учетом российского военного присутствия в регионе, признанном международным сообществом территорией Азербайджана, и присутствия сотрудников российских служб безопасности, обеспечивающих Азербайджану доступ в его эксклав, город Нахичевань, Москва внезапно приобретает гораздо больше рычагов в сфере обеспечения безопасности в стране.

Нагорный Карабах теперь будет больше похож на сепаратистские республики Грузии - Абхазию и Южную Осетию - до 2008 года. Эти две отделившиеся от Грузии республики долгое время были геополитически удобными конфликтными зонами, благодаря которым Россия могла повышать или понижать градус напряженности в сфере безопасности, чтобы оказывать влияние на внутреннюю политику и обстановку в сфере безопасности в Грузии.

Теперь к этому клубу присоединился и Азербайджан. В краткосрочной перспективе это приведет к непродолжительному согласию и идиллии в отношениях между Азербайджаном и Россией, но может стать источником будущей нестабильности и обострения противоречий в отношениях Москвы и Баку.

Что же касается Армении, она сохраняет де-факто контроль над частью территории Нагорного Карабаха, а благодаря размещению в этом регионе российских миротворцев эта страна станет менее уязвимой в случае возникновения конфликтов в будущем.

Но в итоге Армения оказалась в гораздо более сложной ситуации, поскольку ее и без того большая зависимость от Москвы резко повысилась, а оставшиеся под контролем Армении районы Нагорного Карабаха теперь будет невозможно защитить без помощи России. Ереван оказался в ситуации, когда не исключена вероятность того, что Россия еще настойчивее будет подталкивать его к болезненным уступкам во внутренней или внешней политике.

Настоящими победителями в конфликте, вновь вспыхнувшем из-за Нагорного Карабаха, в конечном счете, являются Турция и Россия. Москва усилила контроль над Арменией и ее внутренней и внешней политикой. К тому же, у нее теперь гораздо больше рычагов влияния на дальнейшие события в Азербайджане в военной сфере и в сфере обеспечения безопасности.

У Турции также есть повод для торжества. Ее союзник Азербайджан вернул под свой контроль семь районов и часть территории Нагорного Карабаха во многом благодаря поддержке Турции. Турецкие военные и турецкие беспилотники получили хорошую рекламу - как и репутация Турции как державы, которая (в отличие от России) действительно поддерживает своих союзников. И, несмотря на бесцеремонные военные "маневры" Турции, способность Анкары и Москвы и дальше поддерживать хорошие отношения осталась непоколебимой.

Все это не предвещает ничего хорошего для внешней политики и международной репутации ЕС.

Внешняя политика в более широком окружении ЕС становится все более милитаризованной. Ключевыми игроками в регионе являются не страны ЕС, а Турция, Россия, а теперь и Азербайджан все чаще считают бесцеремонные военные действия эффективным и надежным способом достижения успеха - от Южного Кавказа до Сирии и Ливии.

Пока ЕС будет и дальше ориентироваться почти исключительно на дипломатические и экономические средства осуществления своей власти в соседних странах, эта тенденция будет сохраняться.

Быстрого решения проблемы своей бесполезности у ЕС нет. Но, если не посылать войска и не вмешиваться в каждый военный конфликт, возникающий на периферии ЕС, у него еще один вариант дальнейших действий.

Евросоюз должен приступить к развитию партнерских отношений с рядом стран, расположенных на его восточном и южном флангах, в военной сфере, сфере разведки и обеспечения кибербезопасности. ЕС должен стать силой, способной оказывать влияние не только в политике и экономике, но и в сфере обеспечения безопасности. Только тогда, со временем, к голосу ЕС будут больше прислушиваться там, где его мнение имеет наибольшее значение.

Нику Попеску - директор программы "Большая Европа" (Wider Europe) в Европейском совете по международным отношениям.


Нику Попеску (Nicu Popescu)

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