Войти
bmpd.livejournal.com

Нигерия стала вторым известным иностранным покупателем китайских ударных БЛА Wing Loong II

276
0
0

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Нигерия стала вторым известным иностранным покупателем китайских ударных БПЛА Wing Loong II

Директор центра по связям с общественностью ВВС Нигерии сообщил, что они стали третьей страной после собственно Китая и ОАЭ, эксплуатирующей китайские ударные БПЛА Wing Loong II. Сообщается, что они получили две таких машины, кроме того было сказано, что ожидается поставка еще шести ударных БПЛА без указания точного типа. Там на других опубликованных фотографиях засветились CH-4B, так что может о них речь идет.

Wing Loong II

CH-4B

Ну и еще фото одного из нигерийских JF-17

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Нигерия
ОАЭ
Продукция
Pterodactyl I
СН-4
Проекты
БПЛА
Похожие новости
26.12.2018
Вашингтону подрезали крылья
01.11.2018
России нужно срочно догонять: вот и Алжир закупил китайские ударные БПЛА
02.08.2017
Билет на беспилотник
11.01.2017
Поднебесные ласточки
05.09.2016
Китайские вооруженные БЛА расходятся по планете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.11 08:13
  • 20
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 13.11 08:11
  • 35
Как Россия проиграла во второй карабахской войне
  • 13.11 08:04
  • 21
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 13.11 07:02
  • 1
Эфиопы «подарили» сепаратистам целый дивизион С-300
  • 13.11 05:34
  • 16
С прицелом на Москву: США разместят ядерные ракеты в Европе
  • 13.11 05:14
  • 95
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 12.11 23:09
  • 2
"Важный элемент". Военный эксперт о пункте управления ядерными силами
  • 12.11 23:04
  • 2
Federación de Periodistas del Perú (Перу): у России есть альтернативы «самолету-невидимке», который Украина планирует продать Перу
  • 12.11 22:55
  • 9
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 12.11 22:04
  • 196
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 12.11 19:36
  • 1
Армия США создает наземную ракетную систему средней дальности с ракетами Tomahawk и SM-6
  • 12.11 19:10
  • 1
Китайские хакеры успешно взломали последние версии Windows, Ubuntu, iOS и Android
  • 12.11 18:46
  • 1
России после «проигрыша» в Карабахе предрекли «горькие сюрпризы» на Украине
  • 12.11 18:30
  • 65
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?
  • 12.11 17:00
  • 1
Состоялась выкатка лайнера МС-21 с российскими двигателями ПД-14