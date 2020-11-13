Нигерия стала вторым известным иностранным покупателем китайских ударных БЛА Wing Loong II

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Нигерия стала вторым известным иностранным покупателем китайских ударных БПЛА Wing Loong II

Директор центра по связям с общественностью ВВС Нигерии сообщил, что они стали третьей страной после собственно Китая и ОАЭ, эксплуатирующей китайские ударные БПЛА Wing Loong II. Сообщается, что они получили две таких машины, кроме того было сказано, что ожидается поставка еще шести ударных БПЛА без указания точного типа. Там на других опубликованных фотографиях засветились CH-4B, так что может о них речь идет.

Wing Loong II

CH-4B

Ну и еще фото одного из нигерийских JF-17