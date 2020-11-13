Jutarnji list (Хорватия): Байден изменит политику США в регионе. Рассказываем, кто выиграет, а кто проиграет от этого

Балканы не станут, по крайней мере первое время, приоритетом команды Байдена, но без внимания они все же не останутся. В кратком анализе издание прогнозирует продолжение ограничения влияния Москвы в регионе и укрепление там сил НАТО. Некоторым политикам, делавшим ставку на Москву, пророчит закат карьеры.

Победа Джо Байдена многое изменит в американской внешней политике, которая, прежде всего, вернется в русло той политики, которая проводилась до прихода администрации Трампа. Главным приоритетом станет нормализация союзнических и партнерских отношений с Европейским Союзом и, в первую очередь, его лидерами - Францией и Германией. Через призму этого также стоит рассматривать и те изменения, которые это повлечет и для Балкан. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что Балканы не станут, по крайней мере первое время, приоритетом команды Байдена, но без внимания они все же не останутся. Занимаясь другими проблемами, Вашингтон будет следить, чтобы на Балканах ситуация не вышла из-под контроля.

Можно ожидать крутых поворотов в американской балканской политике, которые некоторым балканским политикам не понравятся. Речь идет, прежде всего, о Вучиче, Додике и просербских силах в Черногории. Есть основания предполагать, что подход к Балканам не будет непредсказуемым, волюнтаристским или даже странным (пример - навязанное Сербии и Косово при выяснении их взаимоотношений обязательство перенести их посольства в Иерусалим), перестанет быть посмешищем для тех, кто хорошо понимает обстановку в регионе. Кроме того, этот подход, несомненно, будет соответствовать американским интересам и согласовываться с Брюсселем.

Во-вторых, Джо Байден - политик, который знаком с Балканами. Напомним, что еще в 1979 году он, будучи молодым сенатором, беседовал с Тито, а в 90-е хорошо понимал, что происходит в регионе, и одним из первых заявил, что Слободан Милошевич - преступник, который должен ответить за свои злодеяния. Также в 1999 году Байден поддержал интервенцию НАТО против Сербии из-за войны в Косово и изгнания почти миллиона албанцев оттуда. Байден часто повторяет, что поддерживает независимость Косово. Именно поэтому в окружении Вучича воцарилась буквально паника, когда стало понятно, что Трамп уходит, и Вучич был одним из последних, кто поздравил Байдена, отметив (для отечественных слушателей), что "не станет перед ним заискивать".

Байден выражал поддержку целостности Боснии и Герцеговины, и поэтому некоторые аналитики полагает, что с его приходом начался закат Милорада Додика. Возможно, это также повлечет разлад между Драганом Човичем и Додиком. Чович первым из Боснии и Герцеговине поздравил Байдена с победой. В отличие от Трампа Байден укрепит НАТО и его роль на Балканах, что соответствует евроатлантическим приоритетам и желаниям Боснии и Герцеговины.

Именно на укрепление НАТО рассчитывают и прочерногорские силы в Подгорице. После смены власти в Черногории (правительство еще не сформировано) пошли разговоры о том, что вскоре Черногория может объявить о выходе из НАТО. Но если Байден вернется к укреплению Североатлантического альянса, сделав это приоритетом США в области мировой политики и безопасности, то Черногории придется нелегко.

Вероятно, и Северная Македония выиграет от укрепления НАТО, и можно ожидать, что Вашингтон повлияет на позицию Болгарии насчет принятия Скопье в ЕС (напомним, что София пока блокирует начало переговоров между ЕС и Македонией).

Кроме того, приход Байдена к власти скажется и на позиционировании России на Балканах, на которую опираются Сербия и Республика Сербская. То, что Байден снова возвел Россию на первое место среди врагов Запада, меняет и роль этой страны в контексте балканских проблем. Можно предположить, что ограничение влияния Москвы продолжится.