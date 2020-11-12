Корабли «Евгений Кочешков» и «Мордовия» высадили на берег десант в ходе учений

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» приняли в среду, 11 ноября, участие в учениях в Калининградской области.

Они подошли к берегу для выполнения главной боевой задачи — высадки морского десанта. Во время тренировки экипажи поразили надводные и воздушные цели. Стрельбы велись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630.

«АК-630 эффективна по морским целям, воздушным целям, а также по берегу. 5–6 тыс. выстрелов в минуту поражают противника», — цитирует командира артиллерийской боевой части МДКВП «Мордовия» Сергея Крючихина телеканал «Звезда».

Скорость кораблей достигает 60 узлов, то есть больше 100 км/ч.

МДКВП «Евгений Кочешков» является самым большим в мире десантным кораблем на воздушной подушке. Его задача — переброска морской пехоты.

В трюме корабля помещаются 10 БТР или три танка, а в кубриках — две сотни морских пехотинцев. На вооружении также имеются две пусковые установки системы А-22 «Огонь» для 140,3-мм неуправляемых ракетных снарядов; две 30-мм автоматические установки типа АК-630 и система управления стрельбой МР-123-02.

4 ноября сообщалось, что учения по обеспечению живучести подводной лодки «Новороссийск» прошли в пункте базирования Военно-морского флота Минобороны России в сирийском Тартусе, передает RT.