Россия усилит оперативные возможности флота за счет базы в Судане - адмирал

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - За счет создания военно-морской базы в Судане Россия усилит присутствие в Африке и расширит оперативные возможности флота, сообщил "Интерфаксу" в среду бывший начальник Главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал (в отставке) Виктор Кравченко.

"Фактически у России появится база на Красном море. Это напряженный регион. Российское военно-морское присутствие там необходимо. Конечно, оперативные возможности нашего флота повысятся", - сказал он.

В среду стало известно, что правительство РФ предлагает подписать с Суданом соглашение о создание пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране. Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, РФ и Судан предварительно обсудили проект соглашения.

"Наши корабли смогут заходить в пункт базирования в Судане, и, если необходимо, ремонтироваться и заправляться. Наши корабли постоянно находятся в этом регионе и пункт базирования там нам необходим", - сказал Кравченко.

В частности, по словам адмирала, пункт материально-технического обеспечения в Судане будет важен для российских боевых кораблей, которые выполняют антипиратские миссии и задействованы в охране конвоев.

"В перспективе пункт материально-технического обеспечения в Судане может стать полноценной военно-морской базой", - сказал Кравченко.

Россия получит возможность размещать в пункте ВМФ в Судане корабли с ядерной энергетической установкой, максимальная численность состава пункта - 300 человек, говорится в проекте соглашения России и Судана, который опубликован на портале правовой информации.

Согласно проекту двустороннего соглашения, Россия готова безвозмездно поставить вооружение и военную технику для организации противовоздушной обороны военно-морской базы Порт-Судан военно-морских сил Судана.

Порт-Судан (северо-восток Судана) - город-порт на Красном море.

Ранее сообщалось, что власти Судана предложили России создать военную базу на Красном море.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

30 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей.

"Другая российская военная база в САР, расположенная в Тартусе, имеет статус пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Он представляет собой закрытую акваторию с новейшими причалами, что позволяет размещать десятки кораблей. Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.

Согласно сайту Минобороны РФ, в октябре от 60 до 100 российских военных кораблей, подлодок и судов обеспечения выполняли задачи в море.