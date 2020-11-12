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Интерфакс-АВН

Ввод российских миротворцев в Карабах - существенный сдерживающий фактор, отмечает генсек ОДКБ

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Станислав Зась
Станислав Зась.
Источник изображения: www.belvpo.com

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась положительно оценил решение о вводе в регион российского миротворческого контингента.

"Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами. Вновь напоминаем, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", - заявил Зась журналистам в среду.

Он отметил, что в ОДКБ приветствуют прекращение боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта.

"Мы положительно оцениваем сам факт прекращения боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Это стало возможным после подписания 9 ноября президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении соответствующего заявления. Приветствуем все действия, которые ведут к установлению мира в регионе и прекращению кровопролития. В ОДКБ неоднократно призывали конфликтующие стороны вернуться к режиму прекращения огня и урегулированию нагорнокарабахского конфликта исключительно путем мирных переговоров", - сказал генсек ОДКБ.

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Азербайджан
Армения
Россия
Компании
ОДКБ
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