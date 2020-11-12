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Роботы в погонах – это вам не игрушки

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Источник изображения: vpk-news.ru

В ближайшие десятилетия британская армия может набрать десятки тысяч солдат-роботов. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на слова начальника штаба обороны британской армии генерала Ника Картера.

Генерал Ник Картер предполагает, что летающие беспилотные дроны и роботы могут составить значительную часть вооруженных сил Великобритании. Это может компенсировать сокращение числа рекрутов, но в то же время Картер признает, что будущее такой армии и «роботизированной войны» туманно.

По мнению генерала, роботизированная армия может стать реальностью уже к 2030-м годам. «Я думаю, что у нас может быть армия в 120 000 бойцов, из которых 30 000 могут быть роботами», - сказал Картер, позже уточнив, что он лишь строит предположения.

Сейчас в каждом подразделении британских военных сил уже ведутся эксперименты по внедрению беспилотников. The Guardian приводит пример дрона i9, вооруженного двумя дробовиками.

Однако, несмотря на свои же прогнозы, Картер говорит, что будущее с роботизированными солдатами - это будущее, в котором война может начаться случайно из-за мельчайшей ошибки: «Это риск, и мы должны осознавать его».

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Проекты
БПЛА
Робот
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