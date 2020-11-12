Инженеры ЦВО с получением катеров нового парка на 20% сократили время наведения переправ

ЦАМТО, 11 ноября. Подразделения инженерных войск Центрального военного округа (ЦВО) почти на 20 проц. сократили время наведения паромных и мостовых переправ на реках, благодаря применению катеров нового парка.

Об этом сообщил начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Дмитрий Коруц.

"На завершившихся итоговых инженерных учениях в Республике Башкортостан понтонно-мостовые подразделения подтвердили, что с получением новейших инженерных катеров могут на 19 проц. быстрее наводить паромные и мостовые переправы на реках", – сказал Д.Коруц.

Учение прошло на реке Белой в Башкирии. По замыслу практических действий, инженерам нужно было переправить на другой берег реки шириной в 910 м условную группировку войск из нескольких десятков единиц техники. Начались практические действия с быстрой проверки фарватера и створов с помощью новейшего инженерно-десантного катера ИДК. После чего понтонно-мостовые подразделения осуществили сброс звеньев понтона на воду, где благодаря новейшим катерам БМК-МО и БМК-МТ был собран 60-метровый паром. Новейшие катера позволили также уменьшить расход моторесурса и увеличить скорость переправки военной техники. Инженеры с поставленной задачей справились за 1 час и 15 минут, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.