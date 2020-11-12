Около 400 курсантов инженерных специальностей ВУНЦ ВМФ пройдут практику на предприятиях ОСК в 2021 году

ЦАМТО, 11 ноября. В 2021 году около 400 курсантов инженерных специальностей военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ пройдут производственную практику в проектно-конструкторских бюро и на предприятиях ОСК, а также на других предприятиях ОПК, работающих в интересах ВМФ.

Об этом было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову руководством ВУНЦ ВМФ на рабочем совещании, где рассматривались вопросы качества практической подготовки учащихся военно-морских институтов.

"Наряду с ежегодной практикой на кораблях ВМФ, производственная практика будущих корабельных инженеров позволяет им еще глубже изучить свою специальность, вплотную ознакомиться с процессом проектирования и строительства кораблей и подводных лодок, вопросами сервисного обслуживания и ремонта. Важность производственной практики курсантов обусловлена и тем, что в настоящее время Военно-морской флот находится на этапе активного оснащения надводной и подводной составляющей. Большинство из курсантов после окончания своих учебных заведений придут служить на надводные корабли и подводные лодки новых поколений", – цитирует главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.