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Около 400 курсантов инженерных специальностей ВУНЦ ВМФ пройдут практику на предприятиях ОСК в 2021 году

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Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова
Курсанты ВУНЦ ВМФ Военно-морская академия им. Н.Г.Кузнецова на церемонии принятия Военной присяги. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 11 ноября. В 2021 году около 400 курсантов инженерных специальностей военно-морских учебных заведений Военного учебно-научного центра ВМФ пройдут производственную практику в проектно-конструкторских бюро и на предприятиях ОСК, а также на других предприятиях ОПК, работающих в интересах ВМФ.

Об этом было доложено главнокомандующему ВМФ России адмиралу Николаю Евменову руководством ВУНЦ ВМФ на рабочем совещании, где рассматривались вопросы качества практической подготовки учащихся военно-морских институтов.

"Наряду с ежегодной практикой на кораблях ВМФ, производственная практика будущих корабельных инженеров позволяет им еще глубже изучить свою специальность, вплотную ознакомиться с процессом проектирования и строительства кораблей и подводных лодок, вопросами сервисного обслуживания и ремонта. Важность производственной практики курсантов обусловлена и тем, что в настоящее время Военно-морской флот находится на этапе активного оснащения надводной и подводной составляющей. Большинство из курсантов после окончания своих учебных заведений придут служить на надводные корабли и подводные лодки новых поколений", – цитирует главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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