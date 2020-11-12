"Алмаз - Антей" досрочно выполнил обязательства по поставкам ЗРС С-400 "Триумф" в рамках ГОЗ на 2020 год - пресс-служба

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило еще один полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, это заключительная поставка этого комплекса в 2020 году, сообщил концерн ВКО "Алмаз - Антей" в среду.

"Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией", - заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Валентинович Новиков, чьи слова привели в пресс-службе компании.

Там заявили, что военным был передан полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

"По результатам стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - сообщили в пресс-службе.