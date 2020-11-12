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Интерфакс-АВН

"Алмаз - Антей" досрочно выполнил обязательства по поставкам ЗРС С-400 "Триумф" в рамках ГОЗ на 2020 год - пресс-служба

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Часть стенда АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019
Часть стенда АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке Aero India 2019.
Источник изображения: bmpd

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Минобороны РФ получило еще один полковой комплект зенитной ракетной системы С-400, это заключительная поставка этого комплекса в 2020 году, сообщил концерн ВКО "Алмаз - Антей" в среду.

"Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией", - заявил генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Валентинович Новиков, чьи слова привели в пресс-службе компании.

Там заявили, что военным был передан полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".

"По результатам стрельб техника отработала без замечаний, приёмо-сдаточные испытания прошли успешно. Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения", - сообщили в пресс-службе.

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Страны
Россия
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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