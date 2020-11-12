Решение по Карабаху было принято, чтобы избежать коллапса и гибели тысяч людей - премьер Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время обращения к нации в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе.

Ереван. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что принял трехстороннее заявление совместно с лидерами России и Азербайджана о прекращении огня в Нагорном Карабахе во избежание коллапса в регионе, окружения и гибели тысяч армянских военных.

"Меня обвиняют, что я сдал Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский районы. Но это соглашение не о передаче, а о сохранении. Документ подписан в ситуации, когда пал Шуши и когда Генштаб ВС Армении докладывал, что ресурсы в проблематичной ситуации и руководство Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) было согласно с этим мнением. Этим документом передано то, что по военной и невоенной оценке мы могли не удержать, вернее, не смогли бы в этой ситуации удержать", - сказал Пашинян в среду в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, соглашение было подписано в условиях, когда столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт остался беззащитным, а в случае продолжения боевых действиям была вероятность захвата азербайджанскими военными Степанакерта, Мартуни, Аскерана.

"После этого наши оборонительные линии до седьмой линии могли бы оказаться в окружении и тысячи военных оказались бы в окружении, погибли бы, в результате чего произошел бы полный коллапс. На основе этой оценки и принято такое решение", - подчеркнул Пашинян.

Премьер-министр Армении накануне заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян в минувший вторник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Вместе с тем, согласно пунктам трехстороннего заявления, "Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента РФ".