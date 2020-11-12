Эксперты одобрили планы NASA по постройке миссии для доставки марсианских пород на Землю

Руководитель Независимой комиссии экспертов NASA Дэвид Томпсон считает, что у этой миссии есть потенциал для того, чтобы "совершить открытия, которые действительно перевернут мир"

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Независимая комиссия экспертов NASA одобрила разрабатываемые специалистами ЕКА и NASA планы по постройке миссии MSR, в рамках которой европейское и американское космическое агентство отправят на Марс спускаемый аппарат и ровер, которые впервые доставят на Землю образцы пород, собранные ровером Perseverance. Об этом сообщили участники онлайн пресс-брифинга, прошедшего в штаб-квартире NASA.

"Мы единогласно проголосовали за продолжение работы над проектом. Теперь у нас будет шанс получить первые образцы пород Марса, и если нам повезет, мы откроем первые следы внеземной жизни. Иными словами, у этой миссии есть потенциал для того, чтобы совершить открытия, которые действительно перевернут мир", - заявил Дэвид Томпсон, руководитель Независимой комиссии экспертов NASA.

Миссия MSR, по словам Томаса Цурбухена, заместителя руководителя научного подразделения NASA, совместно разрабатывается специалистами NASA и ЕКА на протяжении последних трех лет. В конце лета они подготовили детальные планы по ее реализации и передали ее в руки Независимой комиссии экспертов NASA (IRB) для проведения аудита.

Как отметил Томпсон, эксперты комиссии уверены в успехе проекта, однако они рекомендуют перенести его запуск на 2027 или 2028 год, чтобы избежать потенциальных проблем, связанных с задержками при сборке марсохода и посадочной платформы. Вдобавок, руководствуясь аналогичными соображениями, они посоветовали расширить бюджет миссии с $2,95-3,05 млрд до $3,9-4,4 млрд.

"Миссия MSR будет невероятно сложной с технической и научной точки зрения - она относится к числу миссий класса А, самых важных проектов NASA, однако пока ее бюджет не соответствует подобному статусу. Мы рекомендуем существенно расширить его для повышения вероятности того, что она завершится успешно", - пояснил Томпсон.

По словам Цурбухена, NASA пока не планирует такие шаги, однако руководство агентства не исключает того, что решение о потенциальном переносе миссии и расширении финансирования может быть принято при дальнейшей проработке миссии и появлении конкретных планов по ее реализации.

Поиски жизни на Марсе

В декабре 2012 года представители NASA объявили, что инженеры агентства создадут еще один марсоход, пятый по счету. Он станет своеобразным наследником ровера Curiosity, который совершил посадку на Марс в августе 2012 года. Новый аппарат, получивший неофициальное имя "Марс-2020" и официальное имя Perseverance (с англ. "настойчивость"), был выведен в космос в конце июля этого года. Он осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе Красной планеты в феврале 2021 года.

С технической точки зрения пятый марсоход NASA будет полным наследником Curiosity, что заметно удешевило и ускорило сборку ровера, чья стоимость оценивается космическим агентством в $2,46 млрд. Главной задачей Perseverance будут не поиски следов пресноводных водоемов, как у его предшественника, а оценка обитаемости Марса в прошлом и поиски возможных следов жизни.

Для этого Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства (ЕКА) и NASA, которая будет отправлена к Красной планете не раньше 2026 года.