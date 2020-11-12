Ереван добьется изменения позорных условий перемирия в Карабахе после смены власти в Армении - лидер оппозиции

Ереван. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Армения после смены власти в стране сможет добиться изменения условий прекращения огня в Нагорном Карабахе, зафиксированных в трехстороннем заявлении, принятом вместе с лидерами РФ и Азербайджана главой армянского правительства Николом Пашиняном, заявил лидер оппозиционной партии "Айреник" (Родина) Артур Ванецян.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы хотя бы попытаться улучшить эту позорную договоренность. Уверен, что это произойдет. Поэтому я призываю депутатов правящей фракции премьер-министра Никола Пашиняна не цепляться за власть, уйти, передать власть людям, которые смогут обеспечить хоть какой-то положительный результат в этой сложной ситуации", - заявил Ванецян, ранее возглавлявший Службу национальной безопасности Армении, в эфире одного из телеканалов страны.

"Мы не обсуждали вопрос кандидата в премьер-министры. Повестка дня следующая: отставка Никола Пашиняна, формирование правительства национального согласия, а затем после соответствующих законодательных изменений, когда все политические силы будут готовы участвовать в выборах на равных условиях, провести внеочередные парламентские выборы", - сказал Ванецян.

Премьер-министр Армении накануне заявил, что несет личную ответственность за сложившиеся обстоятельства вокруг Нагорного Карабаха.

"Да, я несу ответственность за эту ситуацию и буду нести. Это большая неудача для нас, большая катастрофа, большой траур за потерянные жизни, но я верю, что Армения и Арцах (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ) должны жить, должны укрепляться, усиливаться, должны пересмотреть прежние восприятия по разным вопросам", - сказал Пашинян в минувший вторник в прямом эфире на своей странице в фейсбуке.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на экономическом, гуманитарном развитии Армении и Карабаха.

"Надо зафиксировать, что мы упали, но мы не скатились в пропасть, мы вовремя приняли решение остановиться. В противном случае наше состояние было бы намного хуже. Необходимо извлечь уроки, это может помочь будущему развитию нашей страны", - отметил премьер Армении.

8 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии азербайджанскими войсками города Шуша (арм. Шуши), одного из ключевых в Нагорном Карабахе, находящегося в нескольких километрах от столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) города Степанакерта.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Алиев и премьер-министр Армении Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

Согласно заявлению, российские миротворцы будут развернуты вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего его с Арменией.

Вместе с тем, согласно пунктам трехстороннего заявления, "Армения до 15 ноября 2020 года возвращает Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года - Лачинский район. Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента РФ".