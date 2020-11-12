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Интерфакс-АВН

Завершена сборка очередного серийного военного транспортника Ил-76МД-90А - ОАК

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Первый построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203, регистрационный номер RF-78658). Ульяновск, 17.03.2020
Первый построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0203, регистрационный номер RF-78658). Ульяновск, 17.03.2020.
Источник изображения: Сергей Князевский / russianplanes.net ( ссылка )

Самолёту предстоят лётные испытания, покраска и передача в эксплуатацию

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Очередной серийный военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А собран и передан на лётные испытания, сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

"Новый самолёт передан из цеха окончательной сборки на лётно-испытательную станцию (ЛИС) предприятия для проведения наземных и лётных испытаний", - заявили в пресс-службе.

В ОАК отметили, что в ходе испытаний специалисты проверят работу топливной системы самолёта и его гидросистемы, выполнят расконсервацию и запуск вспомогательной силовой установки, режимную гонку двигателей и другие необходимые задачи.

"Перед транспортировкой нового самолёта на ЛИС представителям заказчика были предъявлены результаты испытания топливной системы и герметичности топливных баков воздушного судна, проведён его общетехнический осмотр, контроль формы и качества внешней поверхности, осмотр изделия на комплектность. После этого работы по этапу производства окончательной сборки были завершены", - сказал директор программ Ил-76 и Ил-112В Олег Сиянчев, слова которого процитировали в пресс-службе.

"На лётно-испытательной станции воздушному судну предстоят лётные испытания, покраска и передача в эксплуатацию", - добавили в корпорации.

Серийное производство Ил-76МД-90А разворачивается на ульяновском предприятии Авиастар-СП (в составе дивизиона транспортной авиации ОАК госкорпорации Ростех), однако пока поставки военным выполняются с отставанием от графика. Планировалось, что в 2019 году Минобороны РФ получит пять таких самолётов, но сообщалось о поставке только трёх.

15 апреля 2020 года в ОАК сообщили о передаче на лётные испытания очередного построенного по контракту с Минобороны РФ самолёта Ил-76МД-90А, который по завершении лётной программы должен пополнить базирующийся в Ульяновске авиаполк военно-транспортной авиации.

В марте 2019 года вице-премьер Юрий Борисов заявил о срыве предприятием "Авиастар-СП" поставок Ил-76МД-90А по гособоронзаказу-2018. В связи с этим была создана постоянно действующая комиссия Минобороны и Минпромторга для "ручного управления" заводом.

Ил-76МД-90А является вторым поколением самолёта тяжёлого военно-транспортного самолёта Ил-76. В отличие от строевых Ил-76МД они оснащены более мощными и экономичными двигателями ПС-90А-76 тягой до 14,5 тонны вместо "штатных" Д-30КП2 тягой до 12 тонн.

По данным производителя, у нового самолёта возросла грузоподъемность и дальность доставки десанта и грузов. Так, возможности доставки грузов массой 52 тонны увеличены до 5000 километров. Максимальная нагрузка - до 60 тонн.

Ил-76МД-90А может перевозить 126 десантников с парашютами, 145 человек личного состава в однопалубном варианте и 225 - в двухпалубном. самолёт способен перевозить и десантировать современные БМД, БТРД, САУ и другую технику воздушно-десантных войск.

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