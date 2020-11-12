Вооружение фрегата F 124 – состояние и модернизация.

Фрегаты проекта F124 являются крупнейшими боевыми кораблями ВМС Германии. Введенные в состав немецкого флота в 2004-2006 гг. «Саксония», «Гамбург» и«Гессен» („Sachsen“, „Hamburg“ und „Hesssen“) отличаются модульностью конструкции и эффективным оснащением.Вместе с тем, более десяти лет эксплуатации потребовали соответствующих мер по борьбе с устареванием. Относительно современное вооружение фрегата модернизируется и адаптируется к новым реалиям.

Пуск зенитной ракеты ESSM

F 124 – конструкция и [b]вооружение фрегата

Проект 124 (F124) имеет длину 143 м, ширину 17,4 м и водоизмещение 5600 т.

Система привода CODAG состоит из двух дизельных двигателей и газовой турбины производства компании "МТУ Фридрихсхафен ГмбХ" (MTU Friedrichshafen GmbH). Мощность каждого агрегата 7 400 кВт (10061 л.с.), газовой турбины 23 500 кВт (31950,6 л.с). Привод обеспечивает кораблю максимальную скорость до 29 узлов.

Согласно оценкам экспертов, вооружение фрегата в основном рассчитано для мониторинга воздушного пространства, организации ПВО и управления соединением ВМС в море.

Фрегат F 124 инфографика

В качестве основного вооружения корабль располагает комплексами управляемых ракет RAM, "Гарпун", SM2-IIIA, ESSM, а также 76 мм орудием производства "OTO Мелара" (Италия). Фрегат оснащен многофункциональной РЛС с АФАР совместной немецко-голландской разработки и РЛС большой дальности SMART-L. С помощью этих высокопроизводительных радиолокационных систем фрегаты проекта 124 пригодны к организации эффективной ПВО.

Пусковые установки ракет "Гарпун"

Находящиеся на борту два вертолета, а также гидролокатор (ГАС) и набор противолодочных торпед позволяют эффективно использовать F124 для противолодочной войны. Многочисленные электронные средства связи и современные информационные системы обеспечивают применение корабля в международных соединениях ВМС и в совместных межвидовых операциях в качестве управляющей платформы морского базирования.

Вертолетная палуба фрегата "Гамбург" F220

По утверждениям немецких источников, фрегаты проекта 124 во всем мире относятся к наиболее современным и эффективным кораблям своего класса. Подтверждением их особых качеств считается участие в международных операциях в боевых условиях. Корабли неоднократно интегрировались в АУГ ВМС США.

Между тем, несмотря на последовательную их оцифровку, оснащение и вооружение фрегата стареет. В интересах сохранения оперативной ценности и готовности этого типа кораблей к будущим сценариям командование бундесвера считает необходимыми масштабные меры модернизации.

Совместные действия с ВМС США

Модернизация F124

Наращивание боевых возможностей проводится за счет установки буксируемой ГАС (Towed Array Sonar) и противолодочного ракетного комплекса "Асрок" (ASROC) c вертикальной ПУ. Кроме того, намечено интегрировать F124 в систему ПРО от баллистических ракет (Ballistic Missile Defense, BMD).

Вертикальные ПУ

При строительстве фрегатов проекта 124 основной новинкой для ВМС Германии стала модульная система боевого управления (Combat Direction System, CDS). В ее состав, среди прочего, входят 17 многофункциональных консолей, каждая из которых имеет собственную вычислительную мощность (компьютер). Кроме того, CDS включает два больших тактических экрана и 11 блоков шинного интерфейса (Bus Interface Units, BIU).

Передача данных в системе боевого управления осуществляется через проложенный по кораблю оптоволоконный кабель. Такое решение позволяет, с одной стороны значительно увеличилась возможности резервирования, а с другой - предоставлять командованию фрегата картину обстановки в режиме реального времени.

Пост боевого управления

Система боевого управления

В ходе модернизации CDS предусматривалось заменить более несменяемые элементы IT-оборудования и обновить программное обеспечение. В декабре 2012 г. компании "Атлас Электроникс" (ATLAS ELECTRONICS, Германия) и "Талес" (Thales, Франция) получили соответствующий заказ. Консорциум, под управлением ATLAS ELECTRONICS, завершил проектные работы в июле 2018 г.

В частности, в контексте реализации аппаратной регенерация CDS F124 выполнены следующие работы:

модернизация многофункциональных консолей;

монтаж современного вычислительного оборудования на базе ОС Linux;

расширение функционала сетевых технологий за счет компонентов Ethernet;

замена модуля записи данных ( Data Recording Moduls, DRM ) на сервер DRM;

) на сервер DRM; замена больших экранных дисплеев;

адаптация боевого программного обеспечения к новому оборудованию;

создание возможностей обслуживания не регенерированных, но критически важных для работы в режиме реального времени частей CDS.

Наряду с состоящими в составе ВМС Германии тремя фрегатами меры по модернизации затронули центр оперативной и боевой подготовки и центр программирования в г. Вильгельмсхафене (Wilhelmshaven, Германия), а также узел поддержки и подготовки (Reference Maintainer and Training Site, RMTS) в г. Ден Хелдер (Den Helder, Нидерланды).

После проведенной регенерации оборудования компьютерные системы корабля получили достаточную мощность для интеграции новых подсистем и будущих функций CDS. На перспективу с подрядчиками, компаниями "ATLAS ELECTRONICS" и "Thales", подписаны договора по технико-логистическому обслуживанию и замене элементов системы боевого управления фрегата.

Системы ПВО и ПРО

Проект мер по дальнейшей модернизации фрегатов проекта 124 получил название "Устранение устаревания РЛС дальнего обнаружения и расширение возможностей ПВО F124" (Obsoleszenzbeseitigung Weitbereichsradar und Fähigkeitserweiterung in der Luftverteidigung F124). Важнейшая цель проекта – путем предотвращения устаревания РЛС большой дальности SMART-L сохранить возможность использования фрегатов в интересах противовоздушной и противоракетной обороны.

РЛС ПВО большой дальности

В ходе реализации проекта намечена закупка и интеграция новой РЛС большой дальности как для трех фрегатов, так и для новой учебно-испытательной установки (Test-Referenz- und Ausbildungsanlage, TRA) в г. Паров (Parow, Германия). Учебно-испытательную установку предполагается использоваться для наземного тестирования, подтверждения характеристик и обучение специалистов ВМС. По своим характеристикам в области ПВО новая РЛС должна гарантировать, по крайней мере, те же возможности и производительность, что и нынешняя РЛС SMART-L.

Проект разделен на два этапа:

Закупка и интеграция новой РЛС большой дальности. Подрядчик определяется по результатам конкурса. Доработка программного обеспечения в интересах ПРО.

Второй этап развивает первый и дополняет его. В качестве дополнения выступает аппаратно-программный модуль защиты от баллистических ракет (Modul Ballistische Flugkörperabwehr, MBFA), а также работы по адаптации тактических линий передачи данных (Link 16). Прямое участие фрегата F124 в борьбе с баллистическими ракетами с помощью собственных средств поражения не предусматривается.

Реализации проекта По плану начало первого этапа и, соответственно, старт конкурса намечался на середину декабря 2018 г. Поступление предложений от подрядчиков ожидалось до марта 2019 г. Подписание контракта предусматривалось в июне 2020 г. С высокой вероятностью сроки сдвинулись из-за пандемии коронавируса.

По оценкам специалистов, вероятным участником торгов могжет стать, например, компания "Thales" с предложением изделия SMART-LMM/N или модернизацие нынешней РЛС SMART-L. Другой возможный участник – компания "Леонардо" (Leonardo) с радиолокационной системой KRONOS® Power Shield.

Проект KRONOS® Power Shield

Командование ВМС Германии рассматривает возможность проведения переоснащения фрегатов на новую РЛС большой дальности в плановые периоды их обслуживания. Цель – не ограничивать оперативную доступность кораблей. По этой причине календарное планирование, ориентированное на плановые периоды ремонта, в настоящее время выглядит так:

интеграция РЛС большой дальности (далее – РЛС) в учебно-испытательной установке (Паров) – декабрь 2022 г.;

интеграция РЛС на первом корабле – январь 2024г.;

интеграция РЛС на втором корабле – ноябрь 2024 г.;

интеграция РЛС на третьем корабле – март 2026 г.

После модернизации задачи и функции CDS останутся прежними. В ходе второго этапа они получат дополнение в виде модуля ПРО. С целью минимизации рисков модуль устанавливается как внешний и полностью в CDS не интегрируется. Вместе с тем, адаптация существующей CDS к новому радару большой дальности должна произойти уже на первом этапе.

Таки образом, командование ВМС Германии проводит мероприятия по сохранению оперативной ценности крупнейших кораблей немецкого флота. Оснащение и вооружение фрегатов F124 подвергается модернизации, направленной на их адаптацию к новым вызовам и сохранение боевой эффективности.

Ракетные стрельбы фрегатов тип F124 "Саксония" (F219) и тип F123 "Шлезвиг-Гольштейн" (F216):

По материалам журнала «Europäische Sicherheit & Technik»