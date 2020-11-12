Оригинал взят у коллеги dambiev в Спущена на воду вторая южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III

10 ноября 2020 года на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо близ Пусана (Южная Корея) состоялась церемония спуска на воду строящейся для ВМС Южной Кореи второй большой неатомной подводной лодки национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Лодка SS 085 Son Byong-hi названа в честь одного из лидеров корейского националистического движения начала ХХ столетия Сон Бён Хи (1861-1922). На церемонии спуска присутствовал министр обороны Республики Корея Со Ук. Закладка второй подлодки серии, SS-085 "Сон Бен-хи" (Son Byong-hi), состоялась на предприятии DSME в Окпо 1 июля 2016 года. Планируется, что она будет передана флоту в конце 2022 года.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 8,7 млрд. долл.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , DSME получила контракт министерства обороны Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл на строительство для ВМС страны двух больших неатомных подводных лодок национального проекта KSS-III первой серии (Batch 1) 26 декабря 2012 года. Затем 30 ноября 2016 года корпорация Hyundai Heavy Industries получила контракт на постройку еще одной лодки проекта KSS-III первой серии. Сдача всех трех лодок намечена к концу 2023 года. Всего же по 2029 год планируется ввести в состав южнокорейского флота девять лодок проекта KSS-III, включая по три корабля второй и третьей серии. Однако программа постройки лодок проекта KSS-III претерпевала неоднократные задержки по техническим и финансовым причинам.

Проектирование большой (надводное стандартное водоизмещение лодки первой серии 3358 тонн, подводное водоизмещение 3708 тонн) неатомной подводной лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществлялось с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy Industries и DSME, при этом в конечном счете в качестве основы был выбран проект последней. Созданием различных систем для данного проекта занимаются также компании LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, техническое содействие оказывают британские компании ВМТ и Babcock. Первоначально рассматривался даже вариант лодки с ядерной энергетической установкой, однако в итоге лодка будет иметь воздухонезависимую энергетическую установку, аналогичную установке немецкого образца на топливных элементах, используемой на строящихся сейчас для южнокорейского флота подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II). Со второй серии, как предполагается, лодки KSS-III также получат передовые литиево-ионные аккумуляторные батареи южнокорейской разработки.

Длина подводной лодки KSS-III составляет 83,5 м, ширина 9,6 м, осадка в надводном положении 7,7 м. Максимальная скорость подводного хода составит 20 уз, а дальность плавания экономическим ходом достигнет 10 тысяч миль. Экипаж 50 человек. Вооружение подводных лодкок KSS-III первой серии, помимо восьми носовых 533-мм торпедных аппаратов, будет также включать шесть вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Cheon Ryong с дальностью стрельбы до 1500 км (с лодок второй серии, возможно, количество вертикальных пусковых установок будет увеличено до десяти).