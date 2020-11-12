Войти
bmpd.livejournal.com

Спущена на воду вторая южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III

49
0
0

Оригинал взят у коллеги dambiev в Спущена на воду вторая южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III

10 ноября 2020 года на предприятии южнокорейской судостроительной группы Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) в Окпо близ Пусана (Южная Корея) состоялась церемония спуска на воду строящейся для ВМС Южной Кореи второй большой неатомной подводной лодки национального проекта KSS-III (Jangbogo III). Лодка SS 085 Son Byong-hi названа в честь одного из лидеров корейского националистического движения начала ХХ столетия Сон Бён Хи (1861-1922). На церемонии спуска присутствовал министр обороны Республики Корея Со Ук. Закладка второй подлодки серии, SS-085 "Сон Бен-хи" (Son Byong-hi), состоялась на предприятии DSME в Окпо 1 июля 2016 года. Планируется, что она будет передана флоту в конце 2022 года.

Всего к 2029 году ВМС Республики Корея рассчитывают принять на вооружение тремя партиями до девяти подлодок KSS-3, общая стоимость которых оценивается в 8,7 млрд. долл.

Как ранее сообщали коллеги bmpd , DSME получила контракт министерства обороны Южной Кореи cтоимостью 1,56 млрд долл на строительство для ВМС страны двух больших неатомных подводных лодок национального проекта KSS-III первой серии (Batch 1) 26 декабря 2012 года. Затем 30 ноября 2016 года корпорация Hyundai Heavy Industries получила контракт на постройку еще одной лодки проекта KSS-III первой серии. Сдача всех трех лодок намечена к концу 2023 года. Всего же по 2029 год планируется ввести в состав южнокорейского флота девять лодок проекта KSS-III, включая по три корабля второй и третьей серии. Однако программа постройки лодок проекта KSS-III претерпевала неоднократные задержки по техническим и финансовым причинам.

Проектирование большой (надводное стандартное водоизмещение лодки первой серии 3358 тонн, подводное водоизмещение 3708 тонн) неатомной подводной лодки KSS-III для ВМС Южной Кореи осуществлялось с 2004 года совместно корпорациями Hyundai Heavy Industries и DSME, при этом в конечном счете в качестве основы был выбран проект последней. Созданием различных систем для данного проекта занимаются также компании LIG Nex1, Samsung Thales, Hanwha и STX Engine, техническое содействие оказывают британские компании ВМТ и Babcock. Первоначально рассматривался даже вариант лодки с ядерной энергетической установкой, однако в итоге лодка будет иметь воздухонезависимую энергетическую установку, аналогичную установке немецкого образца на топливных элементах, используемой на строящихся сейчас для южнокорейского флота подводных лодках германского проекта 214 (KSS-II). Со второй серии, как предполагается, лодки KSS-III также получат передовые литиево-ионные аккумуляторные батареи южнокорейской разработки.

Длина подводной лодки KSS-III составляет 83,5 м, ширина 9,6 м, осадка в надводном положении 7,7 м. Максимальная скорость подводного хода составит 20 уз, а дальность плавания экономическим ходом достигнет 10 тысяч миль. Экипаж 50 человек. Вооружение подводных лодкок KSS-III первой серии, помимо восьми носовых 533-мм торпедных аппаратов, будет также включать шесть вертикальных пусковых установок для крылатых ракет Cheon Ryong с дальностью стрельбы до 1500 км (с лодок второй серии, возможно, количество вертикальных пусковых установок будет увеличено до десяти).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Южная Корея
Продукция
Chang Bogo
Компании
Babcock
DSME
HHI
Hyundai
LIG Nex1
Thales
Проекты
2020-й год
212 ДЭПЛ
ВНЭУ
Ядерный щит
ЯЭУ
Похожие новости
19.06.2019
Головная южнокорейская подводная лодка национального проекта KSS-III в море
17.09.2018
Спущена на воду головная южнокорейская большая подводная лодка национального проекта KSS-III
01.12.2014
Начато строительство головной подлодки класса KSS-III для ВМС Южной Кореи
27.05.2014
Рынок подводных лодок АТР
28.12.2012
ВМС Южной Кореи заказали постройку двух подводных лодок типа KSS-III
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 22:16
  • 3
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 11.11 21:05
  • 190
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 11.11 19:34
  • 42
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 11.11 19:32
  • 78
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 11.11 19:25
  • 1
Алиев: Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря
  • 11.11 15:58
  • 3
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 11.11 14:21
  • 4
В России придумали нейропроцессор, способный потеснить NVidia
  • 11.11 11:57
  • 2
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 11.11 05:35
  • 52
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 20:45
  • 5
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 11:06
  • 3
Россия с 06:00 приступает к развертыванию в Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских сил - Минобороны РФ
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда