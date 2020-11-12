Свое самое "страшное" оружие – РСЗО N2 - армянская сторона так и не применила

Источник изображения: Фото: МО Армении, Отвага2004

В ходе конфликта в Нагорном Карабахе армянская сторона применяла образцы вооружений, которые никто не ожидал увидеть в зоне боев. Например, югославскую 20-мм трехствольную зенитную установку М55, которую установили на легкий бронированный тягач МТ-ЛБ.

Или очень старые зенитные ракетные комплексы "Круг" , давно снятые с вооружения в Российской армии.

В то же время часть образцов, которые рекламировались в прошлом, так и не появились на фронте, в том числе и 12-ствольные реактивные системы залпового огня армянской разработки N-2.

Их впервые показали на военном параде в Ереване 10 лет назад. Тогда появление этого оружия, смонтированного в кузовах ГАЗ-3308 "Садко", являющегося, по сути, многоствольной установкой на основе ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, вызвало противоречивую реакцию. Некоторые из экспертов тогда в шутку называли N-2 "самым страшным оружием". Но не для врагов, а для пытающихся его применить расчетов. Так как дальность действия всего лишь 1300 метров.

Источник изображения: Фото: МО Армении, Отвага2004

Другие не разделяли их скептицизма и писали, что применение гранат с термобарической боевой частью может нанести существенный урон противнику.

Кто из них прав, могли показать реальные боевые действия, но похоже, эти несколько единиц изготавливались лишь для парадов.

Был еще буксируемый вариант, но и о нем сейчас уже мало кто вспоминает.

Дмитрий Лемешко