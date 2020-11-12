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Интерфакс-АВН

Механизм по урегулированию карабахского конфликта можно применить и в Сирии - Эрдоган

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Президент Сирии Башар Асад и премьер-министр Турции Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле, 2010 год Osman Orsal/Reuters
Президент Сирии Башар Асад и премьер-министр Турции Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле, 2010 год Osman Orsal/Reuters.

Стамбул. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре с президентом России Владимиром Путиным предложил применить в Сирии механизм, похожий на тот, что необходимо применить в Карабахе.

"Необходимым является создание коридора между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань, а также возвращение перемещенных азербайджанцев в их дома", - цитирует телеканал TRT слова Эрдогана.

"Такие же механизмы могут быть применены в Сирии", - сказал турецкий лидер.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения Вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Сирия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
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