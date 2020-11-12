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Интерфакс-АВН

Армянские военные действовали в Карабахе "по максимуму" - министр обороны

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Армянский министр обороны Давид Тоноян в столице Карабаха
Армянский министр обороны Давид Тоноян в столице Карабаха.
Источник изображения: © Фото : Минобороны НКР

Ереван. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Армянские ВС действовали на пределе своих возможностей в карабахской войне против Азербайджана и Турции, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Вооруженные силы действовали по максимуму. Мы противостояли очень большой силе - сверхвооруженной армии Азербайджана, открыто поддерживаемой Турцией с вовлечением нескольких тысяч наемников-террористов", - сказал Тоноян в эфире Общественной телекомпании Армении.

По его словам, создалась геополитическая ситуация, когда армянская сторона действовала в условиях тотальной блокады поставок вооружения и техники.

"Мы тоже были вооружены, но в количественном и ресурсном плане возможности несоразмеримы. Со стороны Турции была открытая поддержка как в людском ресурсе, так и в командном составе и технике. Турция вела сначала прокси-войну против, но потом вовлеченность Турции стала более открытой", - отметил Тоноян.

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Страны
Азербайджан
Армения
Турция
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