Армянские военные действовали в Карабахе "по максимуму" - министр обороны

Ереван. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Армянские ВС действовали на пределе своих возможностей в карабахской войне против Азербайджана и Турции, заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.

"Вооруженные силы действовали по максимуму. Мы противостояли очень большой силе - сверхвооруженной армии Азербайджана, открыто поддерживаемой Турцией с вовлечением нескольких тысяч наемников-террористов", - сказал Тоноян в эфире Общественной телекомпании Армении.

По его словам, создалась геополитическая ситуация, когда армянская сторона действовала в условиях тотальной блокады поставок вооружения и техники.

"Мы тоже были вооружены, но в количественном и ресурсном плане возможности несоразмеримы. Со стороны Турции была открытая поддержка как в людском ресурсе, так и в командном составе и технике. Турция вела сначала прокси-войну против, но потом вовлеченность Турции стала более открытой", - отметил Тоноян.