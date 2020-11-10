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Интерфакс-АВН

Россия с 06:00 приступает к развертыванию в Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских сил - Минобороны РФ

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Нагорный Карабах
Нагорный Карабах.
Источник изображения: © РИА Новости, Илья Питалев

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Россия с 06:00 вторника приступает к развертыванию в Нагорном Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских подразделений, сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с заявлением президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации с 6:00 МСК 10 ноября 2020 г. Российская Федерация приступает к развертыванию миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта параллельно с выводом армянских вооруженных сил", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ранее министерство сообщило, что основу российского контингента составят подразделения 15-ой отдельной мотострелковой (миротворческой) бригады Центрального военного округа.

Переброска российских миротворцев будет осуществляться из Ульяновска военно-транспортными самолетами Ил-76.

Первый военно-транспортный самолет с подразделением военной полиции вылетел из России в зону нагорно-карабахского конфликта, свидетельствует видео, которое распространило Минобороны РФ. На кадрах осуществлялась погрузка автотранспорта и подразделения военной полиции с автоматами на борт самолета, затем он выехал на взлетно-посадочную полосу и набрал скорость.

По данным Минобороны, Россия направит в зону нагорно-карабахского конфликта миротворческий контингент со штабом в Степанакерте: 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

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