Армия обороны непризнанной НКР продолжает защищать Шуши - Минобороны

Ереван. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) продолжает вести боевые действия за город Шуши, заявил представитель Минобороны НКР Сурен Сарумян.

"Боевые действия продолжаются, наши ВС продолжают защищать Шуши. ВС Азербайджана на данном участке понесли большие потери", - сказал Сарумян на брифинге в понедельник.

Он также отметил, что азербайджанские диверсанты "могли проникнуть в Шуши и сделать фото- и видеосъемку".

Ранее азербайджанская сторона распространила фотографии и видеозаписи из Шуши.

Между тем в понедельник пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил о потере контроля над Шуши. "К сожалению, цепочка неудач пока нас преследует, и город Шуши полностью вне нашего контроля. Враг находится на подступах к Степанакерту, и уже его существование под угрозой", - написал Погосян на своей странице в фейсбуке.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне.

Шуши является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Степанакерта.