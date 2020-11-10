После инцидента с вертолетом Россия может увеличить военную помощь Армении - академик Арбатов

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Москва может увеличить военную помощь Еревану после того, как в понедельник на территории Армении недалеко от границы с Азербайджаном был сбит российский вертолет Ми-24, считает военный эксперт, академик Алексей Арбатов.

"Войны не будет. Но я думаю, что Россия значительно повысит объем военной помощи Армении - оружием, боеприпасами и прочим. Это будет жест в сторону Азербайджана и Турции, чтобы они не зарывались", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук.

"Конечно, будет нота, будет выражен протест. Будут предприняты соответствующие дипломатические и прочие меры", - сказал ученый.

"Это серьезный инцидент. Турцию напрямую притянуть к нему не удастся. Скорее всего, обвинят Азербайджан, который скажет, что перепутали вертолет. Или Азербайджан скажет, что российский вертолет нарушил воздушное пространство. Могла быть ошибка. Я не думаю, что Азербайджан специально хотел сбить российский вертолет", - сказал Арбатов.

"Мы помним, что произошло после того как Турция преднамеренно сбила в Сирии российский военный самолет. Последовала резкая напряженность в отношениях, всякие упреки, жесты и угрозы, но потом отношения восстановились. Здесь всё же менее значительный эпизод", - сказал Арбатов.

Российский ударный вертолет Ми-24 в понедельник был сбит в воздушном пространстве Армении вне зоны боевых действий, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Ранее Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения после обстрела вертолета Ми-24 в Армении недалеко от границы с Азербайджаном.

Инцидент произошел 9 ноября около 17:30 МСК. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ.

Между тем официальный Баку заявил, что российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении, и принес извинения. "Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - заявил МИД Азербайджана.

"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - говорится в заявлении.