Азербайджан случайно сбил российский вертолет над Арменией, готов заплатить компенсацию - МИД

Баку. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Российский военный вертолет Ми-24 был случайно сбит азербайджанскими военными над территорией Армении, Баку приносит извинения, заявили в МИД Азербайджана.

"По информации, полученной в министерстве обороны Азербайджанской Республики из министерства обороны Российской Федерации, 9 ноября с.г. в 18:30 на Нахчыванском участке армяно-азербайджанской государственной границы был сбит военный вертолет Ми-24 Российской Федерации", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В ведомстве отметили, что "полет вертолета проходил в непосредственной близости к армяно-азербайджанской государственной границе, в то время как в зоне армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта продолжаются активные боевые столкновения", в темное время суток, на малой высоте, вне зоны радарного обнаружения ПВО.

По данным Баку "вертолеты ВВС РФ прежде не были замечены в указанном районе".

"В контексте указанных факторов и в свете напряженной обстановки в регионе и повышенной боевой готовности в связи с возможными провокациями армянской стороны, дежурным боевым расчетом было принято решение открыть огонь на поражение", - подчеркивают в ведомстве.

"Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны", - отметили в МИД.

"Азербайджанская сторона выражает искренние соболезнования семьям погибших членов экипажа и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Азербайджанская сторона заявляет о готовности к выплате соответствующей компенсации", - говорится в заявлении.

Ранее в понедельник Минобороны РФ сообщило, что двое российских военнослужащих погибли, еще один получил ранения после обстрела вертолета Ми-24 в Армении недалеко от границы с Азербайджаном.

Ми-24 подвергся огневому воздействию с земли из переносного зенитного ракетного комплекса, заявили в Минобороны РФ.

"В результате попадания ракеты вертолет потерял управление и упал в горной местности на территории Армении. Два члена экипажа погибли, один эвакуирован с травмами средней тяжести на аэродром базирования", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Инцидент произошел 9 ноября около 17:30 МСК. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы по территории Армении в воздушном пространстве рядом с армянским населенным пунктом Ерасх вблизи с границей Нахичеванской автономной республики (Азербайджан), сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием 102-й российской военной базы ведется разбирательство по установлению принадлежности стрелявших по российскому вертолету", - говорится в сообщении.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вертолет "был сбит в воздушном пространстве над территорией Республики Армения вне зоны боевых действий".

Ми-24 - ударный вертолет. Один из самых распространенных боевых вертолетов в мире. Неофициальное название - "Крокодил".

В Армении в городе Гюмри действует 102-я российская военная база. 20 августа 2010 года Россия и Армения продлили срок действия договора о размещении базы до 2044 года.