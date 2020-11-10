Армия Азербайджана не пойдет на штурм Степанакерта, но постарается захватить стратегический Лачинский коридор - военный эксперт

Москва. 9 ноября. ИНТЕРФАКС - Азербайджанская армия вряд ли пойдет на штурм столицы Нагорного Карабаха - Степанакерта, но постарается его блокировать, считает военный эксперт генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов.

"Полагаю, что штурма Степанакерта не будет. Его блокируют со всех сторон. После этого может начаться переговорный процесс", - сказал "Интерфаксу" в понедельник Ивашов, в прошлом - начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ.

"Для Азербайджана сейчас важнее взять под свой контроль не Степанакерт, а Лачинский коридор и нанести урон вооруженным силам Карабаха и Армении", - отметил Ивашов.

Лачинский коридор соединяет Армению и Нагорный Карабах.

Военный успех, которого добилась армия Азербайджана, ставит по сомнение необходимость дальнейшего существования Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, полагает эксперт.

"Это было весьма аморфное образование, и оно ничего не предприняло. Минская группа просто устранилась, поскольку не знает, с кем вести урегулирование. И желания большего в Минской группе ни у кого нет, включая Россию", - сказал Ивашов.

"Карабах - непризнанная республика, все умыли руки. Минская группа не брала в рассмотрение вопрос об агрессивном участии Турции в карабахском конфликте. С Турцией никто не хочет связываться - ни Россия, ни западные страны - эти не хотят портить отношения в рамках НАТО", - заявил он.

Власти самопровозглашенного Карабаха в понедельник заявили, что больше не контролируют город Шушу, при этом, по их словам, азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

О взятии города Шуша (арм. Шуши) президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил накануне.

В понедельник вечером премьер Армении заявил, что бои за город продолжаются.

Шуша является одним из ключевых городов Карабаха, расположен в 11 км от столицы НКР Степанакерта.

Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября.